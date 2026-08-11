Подорожчання проїзду в Рівному торкнулося як електротранспорту, так і маршрутних автобусів.

Подорожчання проїзду в Рівному почалось з 7 серпня, пише видання Politeka.net.

Нові тарифи затвердив виконавчий комітет міської ради.

Суми відрізнятимуться залежно від виду транспорту та способу оплати.

У тролейбусах пасажири сплачуватимуть 16 гривень транспортною карткою «Рівне». При розрахунку банківською карткою або телефоном сума становитиме 17 гривень.

За паперовий разовий квиток потрібно буде віддати 18 гривень.

У маршрутних автобусах тариф буде вищим. Поїздка обійдеться у 22 гривні при використанні транспортної картки, 24 гривні — під час безконтактної оплати банківською карткою чи телефоном. Паперовий квиток коштуватиме 26 гривень.

Які ще рішення ухвалили

Окремо виконком встановив ціну місячного проїзного для тролейбусів. Він коштуватиме 540 гривень.

Змінився також штраф за безквиткову поїздку. Для тролейбусів його визначили на рівні 300 гривень, а для маршруток — 460 гривень.

Водночас поїздки, які пасажири вже придбали на транспортні картки «Рівне», не згорять після зміни тарифів. Ними можна буде скористатися протягом 90 днів.

Коли востаннє змінювали тарифи

Попередній перегляд вартості проїзду відбувся восени минулого року.

Тоді поїздка у тролейбусі коштувала від 12 до 14 гривень залежно від способу розрахунку. У маршрутних автобусах пасажири платили 18 гривень.

Нинішнє рішення міського виконкому передбачає нові суми вже з 7 серпня. Таким чином, подорожчання проїзду в Рівному торкнеться як електротранспорту, так і маршрутних автобусів.

Нові тарифи стосуватимуться усіх пасажирів, які користуватимуться міським транспортом після набуття рішення чинності.

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