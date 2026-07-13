Енергетики рекомендують підготуватися жителям населених пунктів, які потрапили до графіків відключень світла у Кіровоградській області на 14 липня.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області будуть тривати через плановані роботи, що вводяться на 14 липня, пише Politeka.net.

Енергетики рекомендують жителям населених пунктів, які потрапили до графіків відключень світла у Кіровоградській області на 14 липня, завчасно підготуватися до тимчасової відсутності електроенергії. Зокрема, варто зарядити мобільні телефони, павербанки та інші необхідні пристрої, а також врахувати години знеструмлення під час планування повсякденних справ.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 14 липня з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Цвітне. На період проведення технічного обслуговування без електропостачання тимчасово залишаться окремі споживачі, які проживають за такими адресами:

Березовського — 47

Дружби — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 49

Миру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84

Партизанів України — 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65

С. Неживого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Шкільна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34

Окрім цього, графіки відключення світла 14 липня діятимуть з 09:00–18:00 години і в селі Бірки. Тут тимчасові обмеження електропостачання вводять за адресами:

Берегова — 1А, 1Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 30, 32, 34, 36

Сергія Кучеренка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7

Центральна — 79, 81, 83, 85, 87, 105, 111, 113

пров. Береговий — 1А, 1Б, 2А, 3, 4

пров. Мостовий — 1, 2, 3, 3А, 4, 5А, 6А, 7, 9, 12

Будуть також вимикати електрику в селі Антонівка з 09:00–17:00 години. Знеструмлять будинки, що розташовані на вулицях:

Миру — 1, 2, 3, 4, 5

Василя Піскарьова — 1, 2, 14, 18, 19, 21, 36.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: ціни бʼють рекорди.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: відомо про найпоширенішу причину, через яку можна втратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: як саме змінилася ціна.