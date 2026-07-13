Энергетики рекомендуют подготовиться жителям населенных пунктов, попавшим в графики отключений света в Кировоградской области на 14 июля.

Графики отключения света в Кировоградской области будут продолжаться из-за планируемых работ, вводимых на 14 июля, пишет Politeka.net.

Энергетики рекомендуют жителям населенных пунктов, попавшим в графики отключений света в Кировоградской области на 14 июля, заранее подготовиться к временному отсутствию электроэнергии. В частности, следует зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть часы обесточивания при планировании повседневных дел.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», 14 июля с 09:00 до 17:00 ремонтные бригады будут работать в селе Цвитне. На период проведения технического обслуживания без электроснабжения временно останутся отдельные потребители, проживающие по следующим адресам:

Березовського — 47

Дружбы — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 43, 44, 47, 49

Мыру — 1, 2, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 36, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 47, 51, 53, 55, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 78, 81, 84

Партызанив Украины — 1, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 65

С. Нежывого — 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 12, 13, 16, 22, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 44, 44А, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 55, 56, 57, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 85

Черкаська — 4, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 42

Шкильна — 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 53, 58, 59, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 80, 81, 83, 95

Ярова — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 33, 34

Кроме того, графики отключения света 14 июля будут действовать с 09:00–18:00 часов и в селе Биркы. Здесь временные ограничения электроснабжения вводятся по адресам:

Берегова — 1А, 1Б, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 30, 32, 34, 36

Сергия Кучеренка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7

Центральна — 79, 81, 83, 85, 87, 105, 111, 113

пров. Береговый — 1А, 1Б, 2А, 3, 4

пров. Мостовый — 1, 2, 3, 3А, 4, 5А, 6А, 7, 9, 12

Также будут выключать электричество в селе Антоновка с 09:00–17:00 . Обесточат дома, расположенные на улицах:

Мыру — 1, 2, 3, 4, 5

Васыля Пискарьова — 1, 2, 14, 18, 19, 21, 36.

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