Жителям області рекомендують заздалегідь перевірити графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 та 7 серпня.

Українців попередили про планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 та 7 серпня, пише видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 6 та 7 серпня запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на електромережах. Про це повідомляють енергетики, які продовжують технічне обслуговування обладнання, заміну зношених елементів інфраструктури та модернізацію окремих ділянок мереж.

За інформацією АТ «Кіровоградобленерго», 6 серпня перший етап планових робіт триватиме з 09:00 до 17:00 у селі Красносілля. На час виконання технічного обслуговування електромереж без електропостачання тимчасово залишаться окремі домоволодіння. Відключення торкнуться споживачів, які проживають за такими адресами:

Центральна — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 47, 49

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7а

Садова — 1, 2, 4, 5, 6, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36

Ще один етап ремонтних робіт 6 серпня проходитиме з 09:00 до 18:00. У цей період тимчасові обмеження електропостачання діятимуть в селі Букварка за такими адресами:

Садова — 3

Степова — 6, 8

Набережна — 3, 5, 5а, 7, 9, 12, 13, 14, 15

У селі Ясинуватка з 09:00 до 19:00 години відключення торкнуться будинків на вулицях:

Садова — 1, 4А, 4б, 5, 6, 8, 9, 10, 13

Степова — 5, 6

пров. Степовий — 2

Крім того, 7 серпня з 09:00 до 17:00 ремонтні бригади працюватимуть у селі Любомирка. Через проведення профілактичних заходів без електроенергії залишаться окремі споживачі за такими адресами:

Лісова — 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 53, 54, 58, 64, 66, 67, 68, 70, 74, 75, 77, 78, 81, 84, 86, 88

Центральна — 1, 3, 4, 8

Шкільна — 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 32, 33, 37, 40, 41, 42, 45, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58

Тясминська — 1, 2, 5, 6, 17, 21, 25, 27, 31, 34, 42, 56, 74, 76

Також 7 серпня з 09:00 до 18:00 електропостачання тимчасово обмежать у селі Соснівка. Без світла залишаться будинки за такими адресами:

Павловського — 3, 4, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 28

Молодіжна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

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