Надбавка до пенсії в Одеській області оформлюється після подання заяви разом із документами, що підтверджують особливі заслуги.

Надбавка до пенсії в Одеській області передбачена для громадян, які мають особливі заслуги перед Україною та відповідають вимогам чинного законодавства, пише Politeka.net.

Доплата встановлюється окремо від основного пенсійного забезпечення після підтвердження права на її отримання.

Скористатися такою можливістю можуть Герої України, ветерани війни з визначеними державними нагородами, видатні спортсмени, космонавти, лауреати державних премій, особи зі званням «заслужений», багатодітні матері, а також борці за незалежність України у ХХ столітті та інші категорії, визначені законом.

Надбавка до пенсії в Одеській області оформлюється після подання заяви разом із документами, що підтверджують особливі заслуги. Якщо звернення надійшло не пізніше ніж через 12 місяців після виникнення права, доплату призначають із дня його набуття.

Розмір виплати залежить від категорії заявника. Для більшості одержувачів він становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для борців за незалежність України діє окремий порядок нарахування, який щороку переглядається відповідно до урядового коефіцієнта.

Подати необхідні документи можна особисто, поштою або в електронній формі. Якщо пакета виявиться недостатньо, Пенсійний фонд повідомить заявника про перелік матеріалів, які потрібно надати додатково.

Після збільшення прожиткового мінімуму відповідні доплати перераховують автоматично. Для окремих категорій також передбачене щорічне підвищення з 1 березня.

У разі смерті одержувача право на частину цієї виплати можуть отримати непрацездатні члени його сім'ї. Розмір допомоги визначають залежно від кількості осіб, які мають законні підстави для її призначення.

Джерело: ПФУ

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