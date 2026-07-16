Прибавка к пенсии в Одесской области оформляется после подачи заявления вместе с документами, подтверждающими особые заслуги.

Надбавка к пенсии в Одесской области предусмотрена для граждан, у которых есть особые заслуги перед Украиной и отвечают требованиям действующего законодательства, пишет Politeka.net.

Доплата устанавливается раздельно от основного пенсионного обеспечения после доказательства права на ее получение.

Воспользоваться такой возможностью могут Герои Украины, ветераны войны с определенными государственными наградами, выдающиеся спортсмены, космонавты, лауреаты государственных премий, лица со званием «заслуженный», многодетные матери, а также борцы за независимость Украины в ХХ веке и другие категории, определенные законом.

Прибавка к пенсии в Одесской области оформляется после подачи заявления вместе с документами, подтверждающими особые заслуги. Если обращение поступило не позднее 12 месяцев после возникновения права, доплату назначают со дня его приобретения.

Размер выплаты зависит от категории заявителя. Для большинства получателей он составляет от 23% до 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для борцов за независимость Украины действует отдельный порядок начисления, ежегодно пересматриваемый в соответствии с правительственным коэффициентом.

Предоставить необходимые документы можно лично, по почте или в электронной форме. Если пакет окажется недостаточно, Пенсионный фонд уведомит заявителя о перечне материалов, которые нужно предоставить дополнительно.

После увеличения прожиточного минимума соответствующие доплаты перечисляются автоматически. Для отдельных категорий предусмотрено ежегодное повышение с 1 марта.

В случае смерти получателя право на часть этой выплаты могут получить нетрудоспособные члены его семьи. Размер помощи определяется в зависимости от количества лиц, имеющих законные основания для его назначения.

Источник: ПФУ

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