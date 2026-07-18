Підвищення тарифів на воду в Хмельницькому пов'язують і зі збільшенням загальної собівартості роботи водоканалу.

Підвищення тарифів на воду в Хмельницькому офіційно набуло чинності з 15 липня після рішення виконавчого комітету міської ради, передає Politeka.

Відтепер для всіх категорій споживачів централізоване водопостачання та водовідведення коштуватимуть 57,86 гривні за кубічний метр.

Новий сукупний тариф включає 28,87 гривні за водопостачання та 28,99 гривні за водовідведення. Перші платіжки з оновленими розрахунками мешканці отримають уже в серпні.

У міській владі пояснили, що попередні розцінки не переглядалися з 2022 року. Після передачі повноважень від НКРЕКП органам місцевого самоврядування виникла потреба привести їх до економічно обґрунтованого рівня.

Основною причиною перегляду стало стрімке зростання витрат на електроенергію, яка залишається однією з найбільших статей видатків підприємства. Водночас підвищення тарифів на воду в Хмельницькому пов'язують і зі збільшенням загальної собівартості роботи водоканалу.

У міській раді зазначили, що протягом 2022–2026 років на підтримку комунального підприємства спрямували понад 400 мільйонів гривень. Значну частину цих коштів використали для компенсації витрат на електроенергію. Крім того, на підприємстві реалізували низку енергоефективних проєктів, зокрема встановили сучасне насосне обладнання та сонячні електростанції загальною потужністю майже 1,5 мегавата.

Попри зміну вартості, у міськраді наголошують, що ціна водопостачання у Хмельницькому залишається нижчою, ніж у низці сусідніх обласних центрів. Зокрема, у Рівному, Вінниці та Тернополі сукупні тарифи є вищими.

Експерти підрахували, що для сім'ї з трьох осіб за середнього рівня споживання щомісячні витрати на воду можуть зрости приблизно на 305 гривень. У водоканалі додають, що перегляд тарифу дозволить частково покрити накопичені борги та забезпечити стабільне надання послуг.

Джерело: Суспільне

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