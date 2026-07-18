Повышение тарифов на воду в Хмельницком связывают с увеличением общей себестоимости работы водоканала.

Повышение тарифов на воду в Хмельницком официально вступило в силу 15 июля после решения исполнительного комитета городского совета, передает Politeka.

Теперь для всех категорий потребителей централизованное водоснабжение и водоотвод будут стоить 57,86 гривны за кубический метр.

Новый совокупный тариф включает 28,87 грн за водоснабжение и 28,99 грн за водоотвод. Первые платежки с обновленными расчетами жители получат уже в августе.

В городских властях объяснили, что предварительные расценки не пересматривались с 2022 года. После передачи полномочий от НКРЭКУ органам местного самоуправления возникла необходимость привести их к экономически обоснованному уровню.

Основной причиной пересмотра явился стремительный рост затрат на электроэнергию, которая остается одной из крупнейших статей расходов предприятия. В то же время, повышение тарифов на воду в Хмельницком связывают и с увеличением общей себестоимости работы водоканала.

В городском совете отметили, что в течение 2022-2026 годов в поддержку коммунального предприятия направили более 400 миллионов гривен. Значительную часть этих средств использовали для компенсации затрат на электроэнергию. Кроме того, на предприятии реализовали ряд энергоэффективных проектов, в частности, установили современное насосное оборудование и солнечные электростанции общей мощностью почти 1,5 мегаватта.

Несмотря на изменение стоимости, в горсовете отмечают, что цена водоснабжения в Хмельницком остается ниже, чем в ряде соседних областных центров. В частности, в Ровно, Виннице и Тернополе совокупные тарифы выше.

Эксперты подсчитали, что для семьи из трех человек при среднем уровне потребления ежемесячные расходы на воду могут возрасти примерно на 305 гривен. В водоканале добавляют, что пересмотр тарифа позволит частично покрыть накопившиеся долги и обеспечить стабильное предоставление услуг.

Источник: Суспільне

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