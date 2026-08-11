Графіки відключення світла у Харківській області на 12 та 13 серпня необхідні для технічного обслуговування.

Графіки відключення світла в Харківській області на 12 та 13 серпня триватимуть за багатьма адресами та у різні часові проміжки, пише Politeka.net.

У Харківській області на 12 та 13 серпня заплановані графіки відключення світла. Причиною стануть профілактичні та технічні роботи на електромережах, які проводять для підтримання їхньої надійності та зменшення ризику аварій у майбутньому.

12 серпня, 09:00–17:00 години у місті Люботин заплановані ремонтні роботи. На цей період електропостачання тимчасово припинять за такими адресами:

Захисників України — 43/2

пров. Залізничний — 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34/13, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56

пров. Захисників України — 8

пров. Санітарний — 6В

До кінця вересня, додаткові графіки відключення світла діятимуть у населеному пункті Покотилівка. Світло вимикатимуть з 09:00–17:00 години за такими адресами:

в-д Сковороди — 3, 4, 5

в-д Успенський — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Підгірна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороди — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харківська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороди — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

13 серпня, ще одна група споживачів опинилася у графіку в Люботині. Тут електроенергію планують відключити з 09:00 до 16:00 години за такими адресами:

Полтавський Шлях

в-д Кузьми Скрябіна — 6

Історична — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧНОЕ, кв. 26, дч. 1БН

Кузьми Скрябіна — 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/19, 8, 9

Магістральна — ЯР

Полтавський Шлях — 1, 10, 11, 12, 123Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 4, 5, 5А, 7, дч. 1БН

Слобожанська — дч. 1БН

Трудова — 1, 10, 10А, 11, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 18, 2/6, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 6, 7, 8, 9

м-н Вознесенський — 11, 1ДАЧА, 34, 7

пров. Бориса Патона — 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч. 1БН

сад. тов. ЕХО — сад. діл. 140, сад. діл. 73

сад. тов. Криничне — 21, 28, дч. 18, дч. 23

сад. тов. Метролог — 101, 98, сад. діл. 99

сад. тов. Путієць — УЧАСТОК №65

сад. тов. Роза — сад. діл. 13, 16, 27, 30, 31, 36, 41, 44, 46, 6

сад. тов. Южанє — 13, 24/43, 28, сад. буд. 9, сад. діл. 24, сад. діл. 5.

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Люботинська міська територіальна громада

Джерело: Височанська селищна рада

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Харківській області: де готові платити зарплату від 27 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії в Харківській області: хто та скільки може отримати.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Харківській області: скільки саме доведеться платити.