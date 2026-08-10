Графіки відключення світла у Чернігівській області на 11 серпня триватимуть багато годин поспіль через планові роботи, пише Politeka.net.
У Чернігівській області 11 серпня передбачені тимчасові обмеження електропостачання. Знеструмлення торкнуться окремих адрес. Для кожного населеного пункту визначені свої часові проміжки, тому мешканцям варто заздалегідь перевірити, чи входить їхня адреса до переліку.
За інформацією АТ «Чернігівобленерго», у населеного пункті Борзна електроенергію планують відключити з 08:00 до 19:00 години. У цей час енергетики проводитимуть необхідні роботи на електромережах. Тимчасові обмеження торкнуться окремих будинків на таких вулицях:
- Березнева — 3, 5, 6, 10, 12, 16
- Воїнів-афганців — 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15А, 18А, 24А, 28А
- Воскресенська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 8А, 8Б, 21А, 23А, 27А
- Воскресенський — 1, 3, 5
- Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 5А, 18А, 28А
- Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 6А, 12А, 16А, 20А, 20Б, 22А, 22Б, 29А, 30А, 30Б, 41А
- Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 10А, 12А, 17А, 17Б, 20А, 26А, 27А
- Лугова — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 14А
- Олійника — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 1А, 1В, 22, 24, 26, 2А, 33, 37, 39, 3А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 106, 108А, 108, 110А, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 124Б, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 140, 142, 146А, 146, 148, 150, 152, 24А, 35А, 39А, 53А, 75А, 80А, 80Б, 80В, 98А
- Покровська — 47Б, 47В
- Чернігівська — 28
У населеному пункті Корюківка 11 серпня період обмеження електропостачання буде довшим. Знеструмлення заплановане з 08:00 до 20:00. До переліку потрапили будинки на таких вулицях:
- 1-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а
- 1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а
- 2-й Шевченка — 1, 2, 3
- Академіка Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а
- Бульварна — 16, 54
- Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15
- Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13
- Володимира Барвінка — 2а
- Гетьмана Мазепи — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117а, 117б, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1
- Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55
- Зарічна — 28
- Індустріальний — 12, 14
- Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б
- Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а
- Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а
- Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б
- Січових Стрільців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26
- Спортивна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1
- Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а
- Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29
- Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17
11 серпня, планові роботи заплановані в Куликівка. Тимчасове знеструмлення триватиме з 09:00 до 18:00. Електроенергію тимчасово обмежать за такими адресами:
- Артамонова — 30
- Валерія Сарани — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а
- Вокзальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1а, 1д, 3а, 5а
- Героїв Чорнобиля — 1
- Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б
- Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15
- Коцюбинського — 47, 74
- Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17
- Миру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158а, 158
- Миру 2-й — 6, 10
- Незалежності — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 40, 5а, 10а, 12а
- Нова — 17, 21, 24, 26
- Партизанська — 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22а, 23а, 27А
- Січова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20б.
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