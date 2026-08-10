В Чернігівській області на 11 серпня запроваджено оновлені планові графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Чернігівській області на 11 серпня триватимуть багато годин поспіль через планові роботи, пише Politeka.net.

У Чернігівській області 11 серпня передбачені тимчасові обмеження електропостачання. Знеструмлення торкнуться окремих адрес. Для кожного населеного пункту визначені свої часові проміжки, тому мешканцям варто заздалегідь перевірити, чи входить їхня адреса до переліку.

За інформацією АТ «Чернігівобленерго», у населеного пункті Борзна електроенергію планують відключити з 08:00 до 19:00 години. У цей час енергетики проводитимуть необхідні роботи на електромережах. Тимчасові обмеження торкнуться окремих будинків на таких вулицях:

Березнева — 3, 5, 6, 10, 12, 16

Воїнів-афганців — 15, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 40, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15А, 18А, 24А, 28А

Воскресенська — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 1Б, 1В, 21, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 8А, 8Б, 21А, 23А, 27А

Воскресенський — 1, 3, 5

Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 5А, 18А, 28А

Довженка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 6А, 12А, 16А, 20А, 20Б, 22А, 22Б, 29А, 30А, 30Б, 41А

Козацька — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 4А, 50, 52, 54, 56, 10А, 12А, 17А, 17Б, 20А, 26А, 27А

Лугова — 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 14А

Олійника — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 18, 1А, 1В, 22, 24, 26, 2А, 33, 37, 39, 3А, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 82, 84, 88, 89, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 106, 108А, 108, 110А, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 124А, 124Б, 130, 130А, 132, 134, 136, 136А, 140, 142, 146А, 146, 148, 150, 152, 24А, 35А, 39А, 53А, 75А, 80А, 80Б, 80В, 98А

Покровська — 47Б, 47В

Чернігівська — 28

У населеному пункті Корюківка 11 серпня період обмеження електропостачання буде довшим. Знеструмлення заплановане з 08:00 до 20:00. До переліку потрапили будинки на таких вулицях:

1-й Садовий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 8а, 9а

1-й Шевченка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 3А, 9а

2-й Шевченка — 1, 2, 3

Академіка Корольова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1б, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 2а, 2б, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 55, 57, 2/1, 23а

Бульварна — 16, 54

Бульварний — 2, 4, 6, 8, 10, 15

Василя Симоненка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Володимира Барвінка — 2а

Гетьмана Мазепи — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105А, 107а, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117а, 117б, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 133, 135, 137, 139, 52А, 98/1

Гетьмана Самойловича — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 37, 39, 10б, 12а, 14а, 2Б/66, 39В, 74/55

Зарічна — 28

Індустріальний — 12, 14

Паркова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 12а, 13а, 32А, 32Б

Поліська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 20а, 21а

Робоча — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 11а, 17а, 21а, 27а, 33а, 44а

Садова — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 11а, 11Б

Січових Стрільців — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 22, 24, 26

Спортивна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 14/2, 21/1

Стржалковського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 15а

Франка — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 32, 5а, 5в, 69, 140А, 5В/29

Шевченка — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54, 56, 10а, 154, 40а, 52/17

11 серпня, планові роботи заплановані в Куликівка. Тимчасове знеструмлення триватиме з 09:00 до 18:00. Електроенергію тимчасово обмежать за такими адресами:

Артамонова — 30

Валерія Сарани — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1а, 4А, 7а

Вокзальна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 1а, 1д, 3а, 5а

Героїв Чорнобиля — 1

Журавка — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 1б

Клейнера — 1, 5, 9, 11, 15

Коцюбинського — 47, 74

Марка Гузя — 1, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 17

Миру — 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 1а, 20, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 144, 154, 156, 158а, 158

Миру 2-й — 6, 10

Незалежності — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 2а, 2б, 40, 5а, 10а, 12а

Нова — 17, 21, 24, 26

Партизанська — 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 22а, 23а, 27А

Січова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 20, 18А, 20б.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Чернігівській області: на які суми варто сподіватися мешканцям регіону.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Чернігівській області: як зміняться ціни найближчим часом.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Чернігівській області: хто може отримати понад 12 тисяч гривень.