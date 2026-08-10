Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одесі стала основним напрямком роботи багатьох волонтерських центрів, повідомляє Politeka.

Одним із найвідоміших місць є Благодійний Фонд "Гостинна хата" на вулиці Водопровідна, 13, де щодня з 12:30 волонтери організовують роздачу гарячих страв, чаю та свіжого хліба.

Для отримання такого виду гуманітарної допомоги для пенсіонерів в Одесі достатньо мати при собі паспорт та ІПН, при цьому організатори наголошують на відсутності черг.

Робота таких хабів триває безперервно, а вантажівки з підтримкою з Європи прибувають до міста навіть вночі, щоб уже зранку люди мали доступ до смачної їжі.

Системна допомога для пенсіонерів в Одесі також реалізується через Гуманітарний волонтерський центр на вулиці Рішельєвська, 18, де продуктові набори та одяг видають один раз на два місяці.

У свою чергу БФ "Жінки Поруч" зосередив зусилля на адресній доставці наборів для маломобільних категорій громадян, що значно спрощує життя тим, хто не може самостійно відвідати пункти видачі.

Крім цього, важливу роль відіграє державна підтримка. Одеська міська рада через Департамент праці та соціальної політики забезпечує літніх людей з низьким доходом субсидіями на комунальні послуги у розмірі до 50% та безплатними обідами в ТЦСО по районах міста.

Для оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, якщо пенсія є нижчою за прожитковий мінімум, громадянам варто звертатися до найближчого ЦНАП, де фахівці допоможуть підготувати необхідний пакет документів для стабільної соціальної підтримки.

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