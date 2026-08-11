Графики отключения света в Харьковской области 12 и 13 августа необходимы для технического обслуживания.

Графики отключения света в Харьковской области на 12 и 13 августа будут продолжаться по многим адресам и в разные временные рамки, пишет Politeka.net.

В Харьковской области на 12 и 13 августа запланированы графики отключения света. Причиной станут профилактические и технические работы на электросетях, которые проводятся для поддержания их надежности и снижения риска аварий в будущем.

12 августа, 09:00–17:00 часов в городе Люботын запланированы ремонтные работы. В этот период электроснабжение временно прекратят по следующим адресам:

Захысныкив Украины — 43/2

пров. Зализнычный — 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 34/13, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 56

пров. Захысныкив Украины — 8

пров. Санитарный — 6В

До конца сентября дополнительные графики отключения света будут действовать в населенном пункте села Покотыливка. Свет будут выключать с 09:00–17:00 по следующим адресам:

в-д Сковороды — 3, 4, 5

в-д Успенськый — 2 (кв. 1–8), 3 (кв. 1), 3/2, 4 (кв. 1), 5 (кв. 1, кв. 2 ДАЧА), 6 (кв. 1, кв. 2), 7 (кв. 1, кв. 2), 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 9/2, 10 (кв. 1–4), 11 (кв. 1–2), 13, 25

Пидгирна — 1/6, 2, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 14, 16

Садова — 1, 1/12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 23А, 23Б, 25

Сковороды — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/2, 7, 8 (кв. 1, кв. 2), 9, 10, 11, 12, 13А, 14 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 6-1), 14А, 14А (кв. 2), 15, 15А, 16, 16А, 16А (кв. 3), 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33/2, 37, 39/1, 41/2, 47, 49, 51

Успенська — 9, 10, 13, 57

Харкивська — 1, 3, 5, 7/8, 9, 9/3, 11, 13, 15, 17, 21А, 28, 28А, 30, 30/1, 32, 34, 34А, 36, 38, 40, 42

Шевченка — 38/1

пров. Сковороды — 2А, 8, 10, 12А, 13, 14, 31/1, 33/2, 35, 37, 43, 43/2, 45.

13 августа еще одна группа потребителей оказалась в графике в Люботине. Здесь электроэнергию планируют отключить с 09:00 до 16:00 по следующим адресам:

Полтавськый Шлях

в-д Кузьмы Скрябина - 6

Исторычна — 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18А, 18Б, 20, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 9, 9А, С/Т КРИНИЧ. 26, дч. 1БН

Кузьмы Скрябина - 10, 10А, 11, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 21, 21А, 22, 24, 24А, 26, 3, 4, 5/9, 8

Магистрально - ЯР

Полтавский Путь — 1, 10, 11, 12, 123Б, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А/2А, 17, 18, 18/1, 19, 19А, 2, 20, 21, 22, 22 27А, 28, 2А, 2Б, 3, 30, 31, 31А, 32, 33А, 34, 35А, 36, 4, 5, 5А, 7, дч. 1БН

Слобожанская – дч. 1БН

Трудова - 1, 10, 10А, 11, 13, 14/7, 15, 15А, 16, 18, 2/6, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2А, 3, 31 46, 48, 49, 5, 50, 51, 54, 55, 6, 7, 8, 9

м-н Вознесенськый - 11, 1ДАЧА, 34, 7

пров. Борыса Патона - 1, 10, 11, 14, 2, 22, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, дч. 1БН

сад. тов. EХO — это сад. сделка. 140, сад. сделка. 73

сад. тов. Крынычне — 21, 28, дч. 18, дч. 23

сад. тов. Метролог — 101, 98, сад. діл. 99

сад. тов. Путиец — УЧАСТОК №65

сад. тов. Роза — сад. діл. 13, 16, 27, 30, 31, 36, 41, 44, 46, 6

сад. тов. Южане — 13, 24/43, 28, сад. бутон. 9, сад. сделка. 24, сад. сделка. 5.

Источник: Люботинська міська територіальна громада

Источник: Люботинська міська територіальна громада

Источник: Височанська селищна рада

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харьковской области: где готовы платить зарплату от 27 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Прибавка к пенсии в Харьковской области: кто и сколько может получить.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Харьковской области: сколько именно придется платить.