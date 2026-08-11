Дефіцит продуктів в Полтавській області може проявитися через скорочення виробництва окремих круп, що вже позначається на їхній вартості для споживачів, пише Politeka.net.

На українському ринку помітно зменшилися обсяги вирощування гречки, проса та ячменю. Найбільше ситуація вплинула на гречану крупу, яка за останній період суттєво додала в ціні.

За даними аналітичної служби ІА «АПК-Інформ», цьогорічний випуск гречки оцінюють у 70,8 тис. тонн. Це на 37,7% менше, ніж попереднього сезону.

Скорочення пропозиції спричинило подорожчання сировини. Середня ціна реалізації гречки за підсумками 2025 року наблизилася до 14 тис. грн за тонну. У роздрібній торгівлі вартість крупи сягнула майже 80 грн за кілограм, причому між окремими регіонами різниця доходить до 20 грн.

Ще помітніше скоротилося виробництво проса. Його обсяг становить близько 60 тис. тонн — майже утричі менше попередніх показників. Для харчової переробки таких запасів поки достатньо, однак ринок уже демонструє ознаки напруження.

Це відбилося і на пшоні. У травні 2026 року середня роздрібна вартість досягла рекордних 57,1 грн за кілограм. Раніше продукт належав до найдоступніших круп.

Певне скорочення фіксують також у сегменті ячменю. Нині його виробництво оцінюють у 5,2 млн тонн. Водночас про нестачу для харчової промисловості не йдеться: наявних залишків достатньо для внутрішніх потреб.

Водночас ячна крупа також дорожчає. У травні її середня вартість становила близько 26 грн за кілограм, що на 7% більше від показника на початку року.

Таким чином, дефіцит продуктів в Полтавській області наразі радше варто розглядати як ризик локального скорочення пропозиції, а не загальної нестачі продовольства. Найбільше на кишені покупців уже впливають нижчі врожаї та зростання собівартості круп.

Джерело: agroportal

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