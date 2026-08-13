Графики отключения света в Харьковской области на 14 августа продлятся в части региона из-за важных работ энергетиков.

Графики отключения света в Харьковской области на 14 августа продлятся из-за плановых и профилактических работ в электросетях, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Харьковской области на 14 августа коснутся жителей нескольких населенных пунктов. Следует заранее учесть перерыв в электроснабжении. Перед началом работ целесообразно зарядить телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также позаботиться о резервном освещении.

В селе Манченкы электроэнергию по отдельным адресам планируют отключить на семь часов. Ограничения будут действовать с 09:00 до 16:00. В список попали:

в-д Горького — 1, 1А, 2, 3, 5, 25, 55А

Гуртожыток Монолит — 1, 26, 30, 31, 34, 53

Ст Монолит — 29, сад. буд. 3

Также 14 августа электроэнергию планируют отключить в городе Люботын с 09.00 до 16.00. Ограничения будут касаться следующих адресов:

Васыля Данылевського — 2/1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38/1, 42, 44, 46, 50, 52, 54/9, 55

Клавдии Шульженко — 8/23, 25, 35, 41

Леся Курбаса — 11, 12/52, 13, 13А, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 24А, 25, 26, 27/7, 28/5

Пидгирна — 1, 1 кв. 48, 3, 5, 7, 7 кв. 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 кв. 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 55, 57, 57А, 59, 61

Партызанська — 1/8, 2, 2/6, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8/7, 9, 12, 13, 15, 17, 19

Пидгирный — 3, 4, 6, 8, 10, 11/35

Партызанськый — 3, 4, 5, 6/10

Соняшныкова — без номеров

Осинний — 3, 4, 5

Березова — 4, 25

Весняна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Всеволода Нестайка — 22А

Дачна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 13, 55, 56

Заводська — 23А

Каштанова — 23, 24, 25, 29

Локомотывна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

Мыру — 34

Романа Лысенка — 32/10

Соняшныкова — 1А, 2, 3, 4/2, 5, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 11, 12/1, 13, 14, 14А, 15/1, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 64/20

Травнева — 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115/1, 117/5, 119, 123

Транспортна — 4, 4Б, 6А, 8, 8А, 12Б, 14, 14А, 16, 18, 20, 22А, 24, 26, 27, 28, 28А, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А

Весняный — 3, 4/1

Соняшныковый — 8

сад. тов. Монолит — сад. ділянки 40, 61

В тот же день обесточивание намечено в селе Коваленко. Здесь электроснабжение временно ограничат с 09:00 до 16:00. Без света могут остаться жильцы таких домов:

улица Петра Сагайдачного — 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 11/1, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 12, 1 25А, 27, 29, 31, 35

Еще одним населенным пунктом, к которому будут относиться плановые работы 14 августа, станут Барчаны. Электроэнергию здесь также будут отключать с 09:00 до 16:00. В график вошло значительное количество адресов:

Джерельна — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9

в-д Жасминовый — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9

в-д Фиалковый — 10, 11, 12, 14, 4, 6, 7, 8

Грыбна — 1, 15, 17, 19Д, 27, 2А, 4, сад. буд. 24

Караванська — 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Любыцька — 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 2, 21, 23, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Петропавливська — 1, 11, 11А, 11В, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9А

пров. Дачный — 3

пров. Джерельный — 1, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 5, 6, 7, 8, 9

пров. Караванськый — 1, 11, 12, 15, 16, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А

пров. Любыцькый — 1, 10, 11, 12, 16, 18, 2, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8

пров. Мальвовый — 4, 5

пров. Петропавливськый — 12, 2, 4, 6, 8

пров. Соборный — 1, 2, 24, 25, 28, 29, 3, 31, 4, 6, А

туп. Барвинковый — 3, 6, 7

туп. Вербовый — 3, 4

туп. Караванськый — 1/4

туп. Петропавливськый — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Источник: Люботинська міська територіальна громада

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Харьковской области: где готовы платить зарплату от 27 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Прибавка к пенсии в Харьковской области: кто и сколько может получить.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Харьковской области: сколько именно придется платить.