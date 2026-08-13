Повышение тарифов на воду в Полтаве объясняют необходимостью покрывать реальные затраты предприятия и поддерживать стабильную работу систем.

Повышение тарифов на воду в Полтаве может изменить сумму в платежках жителей, однако окончательное решение о новых расценках еще не вступило в силу, сообщает издание Politeka.net.

Депутаты поддержали предложенные расчеты для КП ПОР « Полтававодоканал ». По проекту централизованное водоснабжение будет стоить 39 грн за кубометр без НДС, а водоотвод — 30,76 грн. Для бытовых потребителей общая сумма после начисления налога составит 83,71 грн. за кубометр.

Необходимость пересмотра стоимости объясняется тем, что предварительные расчеты оставались в силе еще с 2022 года. С тех пор предприятие столкнулось с ростом затрат на электроэнергию, горючее, оплату труда, материалы и обслуживание техники.

Дополнительная нагрузка создает падение объемов потребления. Из-за меньшей реализации предприятие получает меньше средств, что сказывается на финансировании текущей деятельности.

В ходе заседания также рекомендовали областной военной администрации и общинам рассмотреть механизмы поддержки социально уязвимых категорий населения.

В то же время, повышение тарифов на воду в Полтаве пока нельзя считать окончательно утвержденным. Предложенные показатели должны пройти согласование НКРЭКУ, после чего станет ясно, начнут ли действовать новые суммы.

В водоканале отмечают, что экономически обоснованная цена необходима для проведения ремонтов, работы аварийных служб и содержания городских сетей в надлежащем состоянии.

В случае окончательного утверждения, новые расценки напрямую повлияют на ежемесячные расходы домохозяйств за водоснабжение и водоотвод.

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