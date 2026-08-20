Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові фактично доступні у вигляді готових обідів та свіжої випічки.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові надають у межах благодійного проєкту «Кухня Доброти», який реалізує фонд «Червона Калина Харків», повідомляє видання Politeka.net.

Ініціатива спрямована на людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Звернутися по підтримку можуть містяни, внутрішньо переміщені особи, пацієнти медичних закладів, вихованці інтернатів та інші соціально вразливі категорії.

Основний напрям роботи — забезпечення гарячим харчуванням тих, хто не має можливості самостійно організувати повноцінний прийом їжі.

Що можна отримати

Кухня щодня готує комплексні обіди. Готові порції передають у визначені місця, де їх можуть отримати люди, які потребують підтримки.

Меню включає першу страву, основну порцію, салат і напій. Такий формат дозволяє отримувачам отримати готову їжу без додаткових витрат.

Окремо волонтери випікають пиріжки з різними начинками. Вироби передають до лікарень, місць тимчасового проживання та людям, які залишилися без власного житла.

Хто допомагає проєкту

У роботі кухні беруть участь волонтери, благодійники та партнери організації. Вони забезпечують команду харчами, кухонним обладнанням, упаковкою та іншими необхідними матеріалами.

Завдяки такій підтримці щодня вдається готувати сотні порцій для мешканців, які перебувають у складних умовах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Харкові фактично доступні у вигляді готових обідів та свіжої випічки. Перед поїздкою варто заздалегідь уточнити актуальний графік, адресу видачі та умови отримання.

Джерело: chervona-kalyna

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