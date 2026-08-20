Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове фактически доступны в виде готовых обедов и свежей выпечки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове предоставляют в рамках благотворительного проекта «Кухня Доброты», реализуемого фондом «Красная Калина Харьков», сообщает издание Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Обратиться за поддержкой могут горожане, внутренне перемещенные лица, пациенты медицинских учреждений, воспитанники интернатов и другие социально уязвимые категории.

Основное направление работы – обеспечение горячим питанием тех, кто не имеет возможности самостоятельно организовать полноценный прием пищи.

Что можно получить

Кухня ежедневно готовит всеобъемлющие обеды. Готовые порции передают в определенные места, где их могут получить люди, нуждающиеся в поддержке.

Меню включает в себя первое блюдо, основную порцию, салат и напиток. Такой формат позволяет получателям получить готовую еду без дополнительных затрат.

Отдельно волонтеры выпекают пирожки с разными начинками. Изделия передают в больницы, места временного проживания и людям, которые остались без собственного жилья.

Кто помогает проекту

В работе кухни принимают участие волонтеры, благотворители и партнеры организации. Они обеспечивают команду продовольствием, кухонным оборудованием, упаковкой и другими необходимыми материалами.

Благодаря такой поддержке каждый день удается готовить сотни порций для жителей, находящихся в сложных условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове фактически доступны в виде готовых обедов и свежей выпечки. Перед поездкой следует заранее уточнить актуальный график, адрес выдачи и условия получения.

Джерело: chervona-kalyna

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Харьковской области: как выросли цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит овощей в Харьковской области: какие именно трудности возникли.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь свыше 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров может получать выплаты в Харьковской области.