Прогноз погоди на тиждень у Харківській області з 26 серпня по 1 вересня показує стрімку зміну температури: максимум підніметься до +28°, а мінімум опуститься до +18° - перепад складе 10°.

Поки в регіоні обговорюють прогноз щодо дефіциту картоплі, синоптики готують мешканців Харківської області до стрімкої зміни температури. Протягом тижня з 26 серпня по 1 вересня денні температури коливатимуться від +18° до +28°, а перепад складе 10°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня триматимуться в діапазоні від +18° до +28°, а нічні - від +13° до +18°.

У середу, 26 серпня, у Харківській області буде малохмарно, без опадів: вдень повітря прогріється до +25°, а вночі охолодиться до +14°.

У четвер, 27 серпня, погода зміниться - небо вкриють хмари з проясненнями, і синоптики прогнозують опади: вдень стовпчики термометрів підніматимуться лише до +18°, вночі - до +16°.

У п'ятницю, 28 серпня, - хмарно з проясненнями, без опадів: вдень +23°, вночі +16°.

У суботу, 29 серпня, - малохмарно і без опадів: вдень повітря прогріється до +25°, а вночі - до +13°.

У неділю, 30 серпня, - хмарно з проясненнями: вдень +26°, вночі +14°, опадів не прогнозують.

У понеділок, 31 серпня, - хмарно з проясненнями, без опадів: вдень +26°, вночі +18°.

У вівторок, 1 вересня, - мінлива хмарність, без опадів: вдень стовпчики термометрів підніматимуться до +28° - це найтепліший день тижня, вночі - до +17°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 1 вересня, коли вдень очікується +28°, а найпрохолоднішим - четвер, 27 серпня, з денною температурою лише +18°. Перепад температур за тиждень становитиме 10°, а опади прогнозують лише у четвер, 27 серпня.

У дні з температурою вище +25° синоптики радять пити більше води, планувати активні справи на ранок або вечір і не забувати про захист від сонця. У четвер, 27 серпня, коли прогнозують опади, варто взяти парасольку та бути обережними на дорозі, а через різкий перепад температур людям похилого віку варто вдягатися тепліше.

Раніше Politeka повідомляла, прогноз погоди на тиждень у харківській області з 25 по 31 серпня: на область чекають різкі коливання температури.

Також Politeka повідомляла, кінець літа готує сюрприз: синоптики дали прогноз погоди на тиждень у харківській області з 24 по 30 серпня.

Як повідомляла Politeka, синоптики попередили про стрімке похолодання у харківській області: як зміниться погода з 23 по 29 серпня.