Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 26 августа по 1 сентября показывает стремительное изменение температуры: максимум поднимется до +28°, а минимум опустится до +18° - перепад составит 10°.

Пока в регионе обсуждают прогноз о дефиците картофеля, синоптики готовят жителей Харьковской области к стремительному изменению температуры. В течение недели с 26 августа по 1 сентября дневные температуры будут колебаться от +18° до +28°, а перепад составит 10°.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут держаться в диапазоне от +18° до +28°, а ночные - от +13° до +18°.

В среду, 26 августа, в Харьковской области будет малооблачно, без осадков: днем воздух прогреется до +25°, а ночью охладится до +14°.

В четверг, 27 августа, погода изменится - небо затянут облака с прояснениями, и синоптики прогнозируют осадки: днем термометры поднимутся лишь до +18°, ночью - до +16°.

В пятницу, 28 августа, - облачно с прояснениями, без осадков: днем +23°, ночью +16°.

В субботу, 29 августа, - малооблачно и без осадков: днем воздух прогреется до +25°, а ночью - до +13°.

В воскресенье, 30 августа, - облачно с прояснениями: днем +26°, ночью +14°, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 31 августа, - облачно с прояснениями, без осадков: днем +26°, ночью +18°.

Во вторник, 1 сентября, - переменная облачность, без осадков: днем термометры поднимутся до +28° - это самый теплый день недели, ночью - до +17°.

Таким образом, самым теплым днем недели станет вторник, 1 сентября, когда днем ожидается +28°, а самым прохладным - четверг, 27 августа, с дневной температурой всего +18°. Перепад температур за неделю составит 10°, а осадки прогнозируют лишь в четверг, 27 августа.

В дни с температурой выше +25° синоптики советуют пить больше воды, планировать активные дела на утро или вечер и не забывать о защите от солнца. В четверг, 27 августа, когда прогнозируют осадки, стоит взять зонт и быть осторожными на дороге, а из-за резкого перепада температур пожилым людям стоит одеваться теплее.

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