Переїзд пенсіонера до дітей не означає автоматичного скасування субсидії, однак Пенсійний фонд може перерахувати допомогу після зміни місця проживання.

Субсидія в Україні для пенсіонерів після переїзду не скасовується автоматично — але Пенсійний фонд може перерахувати допомогу, тож про зміну місця проживання слід повідомити вчасно.

Як повідомляється на сайті ПФУ, житлова субсидія надається конкретному домогосподарству, а одна й та сама допомога не може одночасно призначатися за зареєстрованим, задекларованим і фактичним місцем проживання. Тому переїзд — це зміна обставин, про яку отримувач зобов'язаний повідомити фонд.

Зробити це потрібно протягом 30 календарних днів від моменту виникнення змін. Повідомляти ПФУ слід про зміну складу зареєстрованих чи задекларованих мешканців, соціального статусу, складу сім'ї та фактичного місця проживання. Інакше виплату можуть перерахувати або припинити.

Розмір допомоги визначають з урахуванням складу домогосподарства та сукупного доходу, тому після переїзду до дітей розрахунок може змінитися. Проте сам факт проживання разом із дітьми не означає, що допомогу автоматично скасують — Пенсійний фонд враховує обставини конкретного домогосподарства.

Ще один важливий момент: якщо пенсіонер більше не живе у попередньому помешканні, продовжувати отримувати допомогу за старою адресою і мовчати про зміни не можна. Одна з умов призначення — фактичне проживання у житлі, на яке оформлюється виплата.

Що зробити пенсіонеру після переїзду

Щоб не втратити виплату, після зміни місця проживання варто зробити кілька кроків:

повідомити Пенсійний фонд про переїзд;

вказати адресу, за якою пенсіонер фактично проживатиме;

уточнити, чи потрібно подавати нову заяву та декларацію;

з'ясувати, як зміна складу домогосподарства вплине на розмір виплати;

окремо уточнити подальшу долю допомоги, призначеної на попереднє житло.

Найнадійніше — заздалегідь уточнити в ПФУ, як саме переїзд вплине на виплату та чи потрібно оформлювати допомогу за новим місцем проживання.

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