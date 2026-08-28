Переезд пенсионера к детям не означает автоматической отмены субсидии, однако Пенсионный фонд может пересчитать помощь после смены места жительства.

Субсидия в Украине для пенсионеров после переезда не отменяется автоматически — но Пенсионный фонд может пересчитать помощь, поэтому о смене места жительства следует сообщить вовремя.

Как сообщается на сайте ПФУ, жилищная субсидия предоставляется конкретному домохозяйству, а одна и та же помощь не может одновременно назначаться по зарегистрированному, задекларированному и фактическому месту жительства. Поэтому переезд — это изменение обстоятельств, о котором получатель обязан сообщить в фонд.

Сделать это нужно в течение 30 календарных дней с момента возникновения изменений. Сообщать в ПФУ следует об изменении состава зарегистрированных или задекларированных жильцов, социального статуса, состава семьи и фактического места жительства. Иначе выплату могут пересчитать или прекратить.

Размер помощи определяют с учетом состава домохозяйства и совокупного дохода, поэтому после переезда к детям расчет может измениться. Однако сам факт проживания вместе с детьми не означает, что помощь автоматически отменят — Пенсионный фонд учитывает обстоятельства конкретного домохозяйства.

Еще один важный момент: если пенсионер больше не живет в прежнем помещении, продолжать получать помощь по старому адресу и молчать об изменениях нельзя. Одно из условий назначения — фактическое проживание в жилье, на которое оформляется выплата.

Что сделать пенсионеру после переезда

Чтобы не потерять выплату, после смены места жительства стоит сделать несколько шагов:

сообщить в Пенсионный фонд о переезде;

указать адрес, по которому пенсионер фактически будет проживать;

уточнить, нужно ли подавать новое заявление и декларацию;

выяснить, как изменение состава домохозяйства повлияет на размер выплаты;

отдельно уточнить дальнейшую судьбу помощи, назначенной на прежнее жилье.

Надежнее всего — заранее уточнить в ПФУ, как именно переезд повлияет на выплату и нужно ли оформлять помощь по новому месту жительства.

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