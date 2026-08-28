Дефіцит продуктів у Полтавській області наразі не фіксується, однак покупці можуть помітити затримки з постачанням та менший вибір окремих товарів — передусім молочної продукції, м'яса, яєць та овочів. Про це повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU).

Безкоштовні продукти у Полтавській області для пенсіонерів та ВПО — не єдиний продовольчий виклик регіону. Ритейлери попередили, що дефіцит продуктів у Полтавській області може проявитися затримками з постачанням та меншим вибором свіжих товарів.

Про системний дефіцит продовольства наразі не йдеться — таких підстав в Асоціації ритейлерів України (RAU) не бачать. Однак пошкодження розподільчих центрів через російські атаки вже змушують торговельні мережі переглядати звичну систему постачання. Покупці в окремих регіонах можуть помічати затримки та менший вибір товарів, пише «Інтерфакс-Україна».

Які продукти під найбільшою загрозою

Найбільш вразливими залишаються товари з коротким терміном зберігання. Йдеться насамперед про молочну продукцію, м'ясо, рибу, яйця, овочі та інші товари категорії fresh. Саме ці позиції можуть зникати з полиць у разі нових ударів по логістичній інфраструктурі.

Натомість із товарами тривалого зберігання ситуація значно стабільніша. Крупи, олія та інша бакалія наразі не перебувають під загрозою критичного дефіциту.

Як ритейлери перебудовують логістику

У галузі вже шукають способи зробити систему поставок менш вразливою. Серед рішень — перерозподіл товарних потоків між регіональними складами, резервні маршрути, прямі поставки від виробників до магазинів, крос-докінг та використання додаткових менших складських майданчиків. Пріоритетом стає не максимальний асортимент, а безперервність постачання.

Для покупців це означає, що в деяких випадках магазини можуть тимчасово звужувати асортимент, залишаючи на полицях передусім найбільш затребувані товари. Основною загрозою залишаються не відсутність продуктів як таких, а нові удари по логістичній, виробничій та енергетичній інфраструктурі.

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