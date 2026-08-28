Дефицит продуктов в Полтавской области сейчас не фиксируется, однако покупатели могут заметить задержки с поставками и меньший выбор отдельных товаров — прежде всего молочной продукции, мяса, яиц и овощей. Об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Бесплатные продукты в Полтавской области для пенсионеров и ВПЛ — не единственный продовольственный вызов региона. Ритейлеры предупредили, что дефицит продуктов в Полтавской области может проявиться задержками с поставками и меньшим выбором свежих товаров.

О системном дефиците продовольствия пока речь не идет — таких оснований в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) не видят. Однако повреждение распределительных центров из-за российских атак уже заставляет торговые сети пересматривать привычную систему поставок. Покупатели в отдельных регионах могут замечать задержки и меньший выбор товаров, пишет «Интерфакс-Украина».

Какие продукты под наибольшей угрозой

Наиболее уязвимыми остаются товары с коротким сроком хранения. Речь прежде всего о молочной продукции, мясе, рыбе, яйцах, овощах и других товарах категории fresh. Именно эти позиции могут исчезать с полок в случае новых ударов по логистической инфраструктуре.

В то же время с товарами длительного хранения ситуация значительно стабильнее. Крупы, масло и другая бакалея сейчас не находятся под угрозой критического дефицита.

Как ритейлеры перестраивают логистику

В отрасли уже ищут способы сделать систему поставок менее уязвимой. Среди решений — перераспределение товарных потоков между региональными складами, резервные маршруты, прямые поставки от производителей в магазины, кросс-докинг и использование дополнительных небольших складских площадок. Приоритетом становится не максимальный ассортимент, а непрерывность поставок.

Для покупателей это означает, что в некоторых случаях магазины могут временно сужать ассортимент, оставляя на полках прежде всего самые востребованные товары. Основной угрозой остается не отсутствие продуктов как таковых, а новые удары по логистической, производственной и энергетической инфраструктуре.

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