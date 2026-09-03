Кабінет Міністрів продовжив виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб ще на один шестимісячний період. Переселенці на Черкащині, які мають право на таку допомогу, зможуть отримувати її довше.

Грошова допомога у Черкаській області для переселенців продовжена ще на один шестимісячний період — відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Про це повідомила Черкаська обласна державна адміністрація з посиланням на Міністерство соціальної політики. Внутрішньо переміщені особи, які відповідають чинним критеріям для отримання допомоги на проживання, зможуть отримувати її протягом ще одного шестимісячного періоду.

Головна зміна — максимальну кількість таких періодів збільшено з п'яти до шести. Це означає, що переселенці, які вже вичерпали п'ять попередніх періодів виплат, тепер мають право на ще один. Рішення стосується тих отримувачів, які продовжують відповідати майновим і соціальним критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Для дітей, які входять до складу сім'ї ВПО та мають право на допомогу, виплату на наступний шестимісячний період продовжуватимуть автоматично. Окремо звертатися чи подавати заяви в цьому випадку не потрібно. Дані про дитину органи Пенсійного фонду беруть із наявних реєстрів, тому батькам достатньо переконатися, що родина перебуває на обліку як внутрішньо переміщена.

Також уряд уточнив порядок оскарження рішень органів Пенсійного фонду України щодо призначення й виплати допомоги. Це має спростити захист прав переселенців, якщо у виплаті відмовили або її безпідставно припинили. Скаргу можна подати до вищого органу ПФУ, а у разі незгоди з його рішенням — звернутися до суду в установленому порядку.

Що робити переселенцям на Черкащині

Допомога на проживання виплачується через органи Пенсійного фонду України. Якщо виплату не продовжили автоматично, переселенцю варто перевірити, чи перебуває він на обліку як ВПО, і звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ в Черкаській області. Фахівці центру перевірять дані, пояснять причину зупинення та, за потреби, допоможуть сформувати необхідний пакет документів.

При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу, довідку про взяття на облік ВПО та реквізити банківського рахунку для зарахування коштів. У деяких випадках можуть додатково знадобитися документи, що підтверджують склад сім'ї, майновий стан або дохід. Рішення про продовження ухвалюється за чинними критеріями, які раніше визначив Кабінет Міністрів України.

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