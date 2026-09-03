Кабинет Министров продлил выплату помощи на проживание для внутренне перемещённых лиц ещё на один шестимесячный период. Переселенцы на Черкасщине, которые имеют право на такую помощь, смогут получать её дольше.

Денежная помощь в Черкасской области для переселенцев продлена ещё на один шестимесячный период — соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины. Об этом сообщила Черкасская областная государственная администрация со ссылкой на Министерство социальной политики. Внутренне перемещённые лица, которые соответствуют действующим критериям для получения помощи на проживание, смогут получать её ещё один шестимесячный период.

Главное изменение — максимальное количество таких периодов увеличено с пяти до шести. Это означает, что переселенцы, которые уже исчерпали пять предыдущих периодов выплат, теперь имеют право ещё на один. Решение касается получателей, которые продолжают соответствовать имущественным и социальным критериям, определённым Кабинетом Министров Украины.

Для детей, которые входят в состав семьи ВПЛ и имеют право на помощь, выплату на следующий шестимесячный период будут продлевать автоматически. Отдельно обращаться или подавать заявления в этом случае не нужно. Данные о ребёнке органы Пенсионного фонда берут из имеющихся реестров, поэтому родителям достаточно убедиться, что семья состоит на учёте как внутренне перемещённая.

Также правительство уточнило порядок обжалования решений органов Пенсионного фонда Украины по назначению и выплате помощи. Это должно упростить защиту прав переселенцев, если в выплате отказали или её безосновательно прекратили. Жалобу можно подать в вышестоящий орган ПФУ, а в случае несогласия с его решением — обратиться в суд в установленном порядке.

Что делать переселенцам на Черкасщине

Помощь на проживание выплачивается через органы Пенсионного фонда Украины. Если выплату не продлили автоматически, переселенцу стоит проверить, состоит ли он на учёте как ВПЛ, и обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ в Черкасской области. Специалисты центра проверят данные, объяснят причину остановки и при необходимости помогут сформировать нужный пакет документов.

При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, справку о взятии на учёт ВПЛ и реквизиты банковского счёта для зачисления средств. В некоторых случаях могут дополнительно понадобиться документы, подтверждающие состав семьи, имущественное положение или доход. Решение о продлении принимается по действующим критериям, которые ранее определил Кабинет Министров Украины.

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