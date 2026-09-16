Подорожание продуктов в Ровенской области фиксируется уже несколько месяцев подряд: по сравнению с августовскими ценниками в сентябре подорожали подсолнечное масло, куриные яйца и свинина. Заметнее всего подскочили цены на яйца — они прибавили более десяти гривен за десяток.

Потребительские цены на Ровненщине продолжают ползти вверх: по данным мониторинга цен на продукты от Минфина, по состоянию на 15 сентября 2026 года большинство базовых товаров в сетевых супермаркетах стоят дороже, чем месяц назад. Подорожание продуктов в Ровенской области сильнее всего ударило по мясной корзине и яйцам.

Что произошло с ценой на яйца

Наиболее заметным оказался скачок на куриных яйцах. Если в августе десяток яиц марки «Квочка» категории С1 в среднем стоил 57,12 грн, то по состоянию на 15 сентября цена достигла 69,53 грн. Яйца «Ясенсвит» С1 подорожали еще ощутимее — с 59,49 грн до 74,75 грн за десяток.

Что случилось с ценой на свинину

Мясной отдел не порадовал покупателей. Свиная грудинка в сентябре в среднем стоит 214,15 грн за килограмм против 205,75 грн в августе. Лопатка подорожала с 222,67 до 218,37 грн, а ошийок проиграл сильнее всего: с 314,38 грн до 349,92 грн за килограмм. Подчеревица выросла с 218,14 до 234,97 грн, ребра — с 230,29 до 234,63 грн.

Подсолнечное масло и молочка

Подсолнечное масро «Олейна» рафинированное 850 мл стоит теперь в среднем 107,30 грн, тогда как в августе было на уровню 100,68 грн. «Щедрый Дар» 850 мл подорожал со 100,07 до 102,83 грн. Молоко «Яготинское 2,6%» 900 мл прибавило около пяти гривен — с 59,51 до 64,71 грн.

Где искать самые дешевые варианты

Разница между магазинами остается существенной. К примеру, твердый сыр «Звени Также» голландский 45% за килограмм в Auchan стоит 469 грн, а в Megamarket — целых 637,50 грн; средняя цена — 562,62 грн. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать цены нескольких сетей и следить за акционными предложениями магазинов.

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