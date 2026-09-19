В Волынской области стартовал экспериментальный проект, по которому государство оплачивает коррекцию рубцов после травм и ожогов. Бесплатно получить услугу могут военнослужащие и ветераны войны.

Медицинская помощь ветеранам в Волынской области расширяется: в регионе стартовал экспериментальный проект, по которому защитники могут бесплатно скорректировать рубцы после травм и ожогов.

Речь идет о медицинских услугах по коррекции рубцовых изменений кожи. В рамках программы их полностью оплачивает государство, поэтому для пациента лечение бесплатное.

Кто имеет право на бесплатную коррекцию рубцов

Получить услугу могут военнослужащие, ветераны войны, а также другие лица, участвовавшие в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть программа рассчитана именно на тех, кто получил рубцы вследствие травм или ожогов во время службы.

Как работает программа

Услуги предоставляют медицинские учреждения, заключившие соответствующие договоры с Национальной службой здоровья Украины. На Волыни к реализации проекта присоединился «Центр дерматологии и косметологии Dr. Myroniuk» частного предпринимателя Натальи Миронюк в Луцке. Заведение расположено по адресу: ул. Защитников Украины, 40 (ЖК Family).

Куда обращаться и как записаться

Для уточнения условий участия в программе и записи на прием можно обращаться непосредственно в центр. Детальные правила и алгоритм получения услуги опубликованы на официальных ресурсах ответственных государственных органов.

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