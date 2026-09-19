Доплаты для пенсионеров в Винницкой области за сверхнормативный стаж продолжают начислять: за каждый полный дополнительный год страхового стажа к пенсии добавляют 1% от ее рассчитанного размера.

Доплаты для пенсионеров в Винницкой области за сверхнормативный стаж начисляют тем, чей страховой стаж превышает установленную законом норму. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области объяснили, от чего зависит размер доплаты.

Сверхнормативный стаж определяют в зависимости от того, когда человеку назначили пенсию. Если это произошло до октября 2011 года, «лишним» считают стаж свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин. Если пенсию назначили после октября 2011 года — свыше 35 лет для мужчин и свыше 30 лет для женщин.

За каждый полный год такого дополнительного стажа к пенсии по возрасту добавляют 1% от ее базового размера. Однако есть ограничение: доплата не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году этот минимум составлял 2361 гривну, поэтому каждый год сверхнормативного стажа давал дополнительно 23,61 гривны ежемесячно.

К примеру, если у пенсионера 10 лет сверхнормативного стажа, к выплате добавляют 236,1 гривны в месяц (10 × 23,61). При этом сам сверхнормативный стаж не может быть ограничен — сколько лет отработано сверх нормы, столько и учтут в доплате.

Для работающих пенсионеров доплату рассчитывают на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения размер выплаты могут пересчитать по актуальным данным.

Что со стажем для выхода на пенсию

Напомним, с 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию по возрасту составляет: в 60 лет — 32 года, в 63 года — 22 года, в 65 лет — 15 лет.

Куда обращаться пенсионерам Винницкой области

По вопросам начисления доплаты за сверхнормативный стаж жители области могут обратиться в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Винницкой области: г. Винница, ул. Зодчих, 22. Телефон горячей линии — 0432-66-14-11, контакт-центр — 0800-503-753.

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