Грошова допомога в Вінницькій області доступна для вразливих переселенців та постраждалих від війни родин. УВКБ ООН з квітня 2026 року надає виплати за новою програмою, тож розповідаємо, хто має право та які суми передбачені.

Грошова допомога в Вінницькій області для внутрішньо переміщених осіб надається через програму УВКБ ООН, і з квітня 2026 року правила її отримання суттєво змінилися. Організація перейшла від єдиної багатоцільової виплати до підходу «Грошова допомога за пріоритетами», який охоплює кілька окремих категорій отримувачів із різними сумами.

Вінницька область входить до переліку регіонів, де працюють центри реєстрації програми, — разом із Дніпропетровською, Київською, Львівською, Харківською та іншими областями. Це означає, що вразливі переселенці, які зараз перебувають на Вінниччині, можуть подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН безпосередньо за місцем проживання.

Найбільші суми передбачено для евакуйованих і постраждалих від обстрілів. Їм виплачують 12 300 гривень на особу — одноразово, з розрахунку покриття потреб на три місяці. На таку підтримку можуть розраховувати люди, які покинули домівку через небезпеку, обстріли чи офіційний наказ про евакуацію, — за умови реєстрації протягом 45 днів після виїзду.

Для тих, хто залишив небезпечну зону і проживає зараз у Вінницькій області понад шість місяців, діє окрема програма «ГДП 4». Вона передбачає щомісячні виплати: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Отримати її можуть лише ті домогосподарства, які мають право на державну допомогу на проживання ВПО, але з певних причин її не отримують.

Окремо передбачено підтримку для осіб, які повернулися до постійного місця проживання за останні 12 місяців і мешкають там безперервно щонайменше три місяці. Таким родинам виплачують 3 600 гривень на місяць протягом трьох місяців, що загалом становить 10 800 гривень одним платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації на грошову допомогу від УВКБ ООН у Вінницькій області необхідно підготувати: податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідку ВПО (за наявності), реквізити IBAN гривневого банківського рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, а також медичний висновок у разі інвалідності.

Як подати заявку

УВКБ ООН не проводить прямої реєстрації — відбір відбувається через партнерів організації в центрах реєстрації. Переселенці проходять співбесіду, під час якої підтверджують відповідність критеріям вразливості. Домогосподарства, які відповідають умовам, також можуть подати онлайн-заявку на запис у черзі через сайт r2p.org.ua, обравши найближчий пункт реєстрації R2P.

Право на допомогу визначається поєднанням факторів вразливості та місцезнаходження, а пріоритет надається домогосподарствам із найвищими потребами. Докладні умови кожної з програм опубліковано на офіційному порталі УВКБ ООН для України.

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