Доплати для пенсіонерів в Харківській області стосуються непрацюючих військовослужбовців-пенсіонерів, які утримують непрацездатних членів родини. У Пенсійному фонді пояснили, кому саме призначають таку надбавку та в якому розмірі.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області — це не лише вікові надбавки, а й гроші, які держава нараховує за утримання рідних. У Пенсійному фонді України роз'яснили, що окрема надбавка передбачена для непрацюючих пенсіонерів-військовослужбовців, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів сім'ї.

Право на таку доплату мають ті, хто отримує пенсію за вислугу років і при цьому не працює. Головна умова — на утриманні такого пенсіонера перебувають рідні, які самі не мають незалежного джерела доходу. Це принципово відрізняє надбавку від звичайних вікових доплат, які нараховують автоматично: тут потрібно подати заяву й підтвердити родинний зв'язок.

До непрацездатних членів сім'ї, за яких призначають надбавку, належать: непрацюючі пенсіонери (до пенсії за вислугу років), непрацюючі особи з інвалідністю (до пенсії по інвалідності), а також діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. У ПФУ наголошують: надбавка нараховується лише на тих членів родини, які не одержують пенсійну виплату із солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Скільки доплачують і як оформити

Розмір надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на кожного непрацездатного члена сім'ї. Тобто якщо на утриманні пенсіонера-військовослужбовця перебувають, наприклад, батьки пенсійного віку або чоловік/дружина з інвалідністю, доплата встановлюється окремо на кожну таку особу.

Для призначення надбавки до територіального органу Пенсійного фонду (у Харківській області — за місцем перебування на обліку) потрібно подати паспорт, ідентифікаційний код, а також документи, що підтверджують родинні зв'язки (свідоцтво про народження або шлюб). Окремо вимагають документи про перебування непрацездатної особи на утриманні — зокрема, рішення суду про призначення аліментів чи інший документ, який підтверджує цей факт.

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