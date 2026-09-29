Подорожчання продуктів у Запоріжжі пришвидшується напередодні жовтня: щоденний моніторинг цін index.minfin.com.ua показав, що курячі яйця за місяць зросли більш ніж на третину, а слідом підтягнулися м'ясо, цукор і гречка.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі набирає обертів напередодні жовтня — свіжий добовий моніторинг цін index.minfin.com.ua за 28 вересня зафіксував помітний стрибок вартості яєць, м'яса та бакалії в мережах Auchan, Novus, Metro, Megamarket, що працюють і в обласному центрі.

Найсильніше зросли курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» (категорія С1) тепер коштує в середньому 78,85 грн проти 57,12 грн у серпні — тобто плюс 38%. Ще дорожчі яйця «Ясенсвіт»: 84,25 грн за 10 штук, а упаковка з 18 яєць обійдеться у 134 грн.

Потягнулося вгору й м'ясо. Куряче стегно в середньому продають по 152,33 грн/кг (у серпні було 134,82 грн), філе — по 231 грн/кг, тушка — 114,25 грн/кг. Свинина грудинка сягнула 223,30 грн/кг, лопатка — 229,24 грн/кг, а найдорожчі позиції — свинячий шашлик (286,13 грн/кг) та ребра (259,97 грн/кг проти 230,28 грн у серпні).

Додала й варена ковбаса: «Алан» лікарська подорожчала з 482,63 до 529,48 грн/кг, а доступніша молочна від «Ашан» коштує 389,90 грн/кг.

З бакалії впевнено дорожчають цукор і гречка. Цукор кристалічний зріс до 35,82 грн/кг (у серпні — 30,22 грн, тобто +18%), гречка — до 80,95 грн/кг проти 74,63 грн. Соняшникова олія «Олейна» (850 мл) тримається на рівні 104,66 грн, «Щедрий Дар» — 100,66 грн, а пшеничне борошно «Хуторок» коштує 36,72 грн за кілограм.

Моніторинг Мінфіну щодня звіряє цінники в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus та Varus. Усі ці мережі мають магазини в Запоріжжі, тож для місцевих покупців цифри є реальним орієнтиром цін на полицях.

Що найбільше вдарить по гаманцю в жовтні

Найсильнішу динаміку показують яйця (близько +38% за місяць) і цукор (+18%). Розкид цін між мережами на одну й ту саму позицію сягає 10–20 грн, тож варто порівнювати акційні пропозиції перед закупівлею.

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