Известный белорусский музыкант, лидер и основатель группы "Ляпис Трубецкой" и " BRUTTO Сергей Михалок нарвался на критику подписчиков из-за игнорирования протестов в Беларуси

Об этом сообщает Politeka с ссылкой на страницу Михалка в Instagram.

Так, в комментариях к последней фотографии белорусского музыканта пользователи спрашивают его о том, почему он никак не реагирует на ситуацию на его Родине.

Как известно, Михалок ездит с концертным туром по Украине, и сейчас он находится в Одессе.

В день выборов и уже на утро, после ночи протестов в Беларуси, Михалок публиковал сторис о том, что он приехал в Одессу, заселился в отель, пошел на тренировку и т.д. При этом о ситуации в Беларуси музыкант никоим образом не упомянул.

Это возмутило подписчиков, поэтому они начали массово спрашивать у музыканта, почему тот игнорирует протесты.

"Равнодушие убивает не хуже пули", "А вы сейчас не поддерживаете свой народ?", "Не быть скотом уже не актуально?", "Сергей, почему не в Минске сейчас?", "В Беларуси война", "Прощай, Сергей... "патриот", "Не молчи!", "Что, Сергей, язык в *опу засунул, мамкин революционер", - пишут в комментариях.

Как известно, Сергей Михалок всегда активно критиковал белорусские власти и позиционировал себя как борца за демократию в стране. Кроме того, Михалок активно поддерживал украинцев во время Революции достоинства, а его песня "Воины света" фактически стала гимном Майдана.

В 2015 году Сергей Михалок и его продюсер попросили право на постоянное проживание в Украине из-за враждебного восприятия властью Беларуси и России его творчества. В мае они получили вид на жительство, в этом решении властей учитывается позиция группы по поддержке событий на Евромайдане и их вклад в развитие украинской музыки.

Напомним, разъяренный Лукашенко назвал белорусов овцами: "Не понимают, что делают".

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