Народный депутат Украины седьмого созыва Ирина Фарион озвучила жесткое обращение к русскоязычным гражданам Украины

В частности, бывшая политик в эфире "4 канала" подчеркнула, что термин "русскоязычное население", по ее мнению, является бытовым штампом, который применяется в отношении "нытиков и маргиналов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Кроме того, Фарион выразила уверенность в том, что эти люди должны собрать свои вещи и покинуть страну.

Украинцам такое заявление бывшей народной избранницы, мягко говоря, не понравилось. Пользователи сети и на русском, и на украинском языках обвинили ее в расколе страны.

"Пока таким идиоткам будут давать право голоса, у нас в стране будут распри и противостояния", "Пусть поедет в зону ООС и послушает, на каком языке защищают независимость Украины ... Слов нет ... Думаю, что ей проплачивают раскол Украины ..., потому что можно ожидать от члена КПРС- завербована давно ...", "Я Украинка, я украиноязычная, я люблю свою землю, свою Украину. Но, хоть убей, я с ней не согласна (это оооочень, мягко говоря)", " Пусть сама научится говорить на чисто украинском, а потом что-то требует", - писали в сети.

Напомним, профессор разложил по полочкам, как РФ из покон веков разрушает украинский язык.

Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".

Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.