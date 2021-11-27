Porsche 911 Turbo 1994 року випуску може принести власнику великі гроші - цей автомобіль справжня зірка.

Про це повідомляє портал "motor1.com".

Очікується, що однією з головних ексклюзивів на аукціоні Kissimmee Mecum, який відбудеться в 2022 році 6-16 січня, стане красивий Porsche 911 Turbo покоління 964.

Всього в 1994 модельному році виробили 350 таких авто. Цей автомобіль унікальний сам по собі. Знайти на українському ринку такий Porsche 911 Turbo 1994 року випуску - вкрай непросте завдання.

Крім того, Porsche 911 Turbo повинен принести великі гроші, тому що він був показаний у фільмі "Погані хлопці" з Віллом Смітом і Мартіном Лоуренсом в головних ролях.

"Самий культовий стиль кузова в історії спортивних автомобілів"," Найкрасивіший Porsche з коли-небудь створених"," Гарний автомобіль з незвичайним, але далеко не неприємним інтер'єром", це модель, яка використовувалася у фільмі Погані хлопці", "Моя мрія, я на такий в NFS 2000 ганяв, хто грав, той зрозуміє, хто з 90х... Тачка вогонь, випуск", Класне авто, удачі власнику. По Україні таких і не бачив у продажу та й ціни рази в два дорожче", - коментують в мережі.

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