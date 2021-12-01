Нова Honda Civic 2022 року додає естетичний колорит навіть базовим моделям з низьким рівнем функціональності.

Про це повідомляє "motortrend".

Портативний шасі та обидва основні 2,0-літрові чотирициліндрові двигуни з природним наддувом і 1,5-літрові двигуни з турбонаддувом I-4 роблять Honda Civic 2022 року еволюційною машиною.

Вплив Accord на новий Honda Civic незаперечний: він очистив раніше стиль екстер'єру, схожий на трансформер, і зрізав краї кузова.

Думки щодо екстер'єру Honda Civic 2022 року були різними, але інтер'єр справив велике враження на суддів і експетів, особливо обробка з шестигранним малюнком, що охоплює приладову панель, яка приховує вентиляційні отвори і додає естетичний колорит навіть базовим моделям з низьким рівнем функціональності.

Honda Civic 2022 року - це надзвичайно приємне, сучасне місце для того, щоб відволікти вас від поїздок на роботу.

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