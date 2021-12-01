У 2022 році Mini Cooper Hardtop знову буде доступний у вигляді дво - або чотиридверного хетчбека в оновленому "свіжому" кузові.

Про це повідомляє "motortrend.com".

Mini Cooper Hardtop 2022 року доступний з трьома варіантами двигуна, що приводять в рух передні колеса.

Модель Mini Cooper Hardtop оснащені 1,5-літровим трициліндровим двигуном з турбонаддувом потужністю 136 к. с.

Як у дво-, так і в чотиридверних моделях - шестиступінчасті версії з механічною коробкою передач. З будь-якою коробкою передач Cooper розганяється від 0 до 100 км на годину за 7,6 секунди в дводверній формі; чотиридверні моделі займають 7,9 секунди.

Модель Mini Cooper S отримують 2,0-літровий i-4 з турбонаддувом, який видає 192 к. с, знову ж таки з вашим вибором трансмісії.

Активний помічник з водіння Mini входить в стандартну комплектацію хардтопа 2022 року.

Це об'єднує попередження про зіткнення спереду, виявлення пішоходів і автоматичне екстрене гальмування спереду. Адаптивний круїз-контроль доступний тільки на фірмових і знакових планках як частина пакету допомоги водієві, який також включає автоматичну систему допомоги при парковці. Попередження про виїзд зі смуги руху тепер стало стандартним.

Нагадаємо, Нова Kia Sorento розчарувала прикрою вадою: "недостатньо добре працює"

Раніше Politeka повідомляла, Kia Sportage здивує українців новим дизайном: як виглядатиме популярний автомобіль.

Також Politeka писала, Kia Sorento 2022 року порадує українців: перші фото позашляховика.