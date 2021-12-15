На вулицях був помічений вельми незвичайний автомобіль, який спереду і ззаду виглядає просто дивовижно - іржавий волговський кузов перетворили в новеньке авто.

Як повідомляє Politeka.net, кадри унікального авто опублікували на Instagram-сторінці autosamodelka. Ця незвичайна машина з'явилася в результаті Тюнінг-проекту, в рамках якого майстри зуміли об'єднати старий автомобіль "Волга" і Opel Omega.

Вийшов концепт з майбутнього з неймовірно крутим дизайном і, що приємно радує, його відмінність від інших автомобілів. Переробка донорського автомобіля Opel Omega припускала не тільки зміна екстер'єру, але і перепрошивку двигуна, установку чіп-тюнінгу.

"Волга" створена на основі німецького автомобіля, вийшла добротною і надійною: авто за своїми технічними можливостями тепер не поступається сучасним автомобілям.

На закінчення варто відзначити, що зовні робота по схрещуванню авто виконана досить якісно. Автомобіль виглядає оригінально і притягує погляди перехожих своїм бампером і капотом, які умілець прикрасив декоративними елементами бронзового кольору. Вийшла радянська класика на новий лад.

Користувачам мережі авто припало до душі, тому вони залишали позитивні коментарі і хвалили умільця за фантазію: "Все виглядає горманічно", "Респект людині створила даний автомобіль", "Дуже спецефічно звичайно... Але все ж авто житиме далі, а не гнити десь під парканом".

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