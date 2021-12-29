Nissan Qashqai Sport 2022 року буде останньою моделлю японського автовиробника, яка піддалася капітальному оновленню.

Nissan Qashqai Sport буде повністю оновлений для 2022 року, з більш чітким дизайном і сучасним інтер'єром, передає "kfz10.de".

Nissan ще не опублікував інформацію про ціни або комплектації для моделі 2022 року, але ми очікуємо, що S, SV і SL будуть оновлені.

Ціна Nissan Qashqai також повинні залишатися відносно доступними, а базова модель починається приблизно з 25 000 євро.

Nissan Qashqai запропонує покупцям вибір між переднім або повним приводом. І на додаток до свого нового зовнішнього вигляду має модернізований салон з оновленою інформаційно-розважальною технологією.

Nissan Qashqai Sport, швидше за все, продовжить використовувати чотирициліндровий двигун з бензиновим двигуном в 2022 році.

Ми очікуємо, що Nissan Qashqai буде поєднувати цей двигун виключно з безступінчатою автоматичною коробкою передач (варіатором), але надасть покупцям можливість переднього або повного приводу.

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