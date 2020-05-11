Влада абсолютно не дбає про простих людей, "послаблюючи" заходи карантину

Таку думку озвучив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст політика без коментарів і будь-яких поправок:

Сьогодні, починає діяти постанова Уряду про ослаблення умов карантину в Україні.

Серед дозволених сфер діяльності: літні майданчики для ресторанів і барів, салони краси, кіно і відеозйомки, репетиції в цирках, театрах, концертних організаціях…

Складається враження, що чиновники і місцева влада максимально подбали про себе і своїх друзів – власників ресторанів, представників шоу-бізнесу і т. д.…

Що ж для народу – парки, сквери, лісопарки за умови переміщення групами не більше ніж 2 особи (крім супроводу дітей). Нагадаю, що репетиції, зйомки, скажімо, «Вечірнього кварталу» дозволяється до 50 чоловік.

Отже, якщо у вас немає власного авто – ви приречені залишитися і далі без роботи або можете рухатися на роботу на таксі.

Адже зберігається заборона на весь громадський транспорт без спецперепусток!

От і складається враження, що левова частина дозволів для багатих, а бідним – карантин.

П. С. Нагадаю також питання від народу до МВС по 93 мільярди: а що там з «героїчними» парадними автоколонами дітей колишніх поліцаїв, керівників в'язниць, білобілетників Радянської армії, а тепер мільярдерів, депутатів і власників ЗМІ?

Проти них порушили кримінальні справи? Тому переміщалися вони нахабно і в прямому ефірі в кількості більш ніж 2 людини!

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".