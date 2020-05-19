Законопроект Володимира Зеленського про легалізацію подвійного громадянства викликає масу питань

Про це заявив політик і лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без будь-яких змін та коментарів:

19 травня Верховна Рада розглядає ініціативу Володимира Зеленського про фактичне введення в Україні подвійного громадянства.

Механізм спрощеного набуття громадянства такий:

Офіс Президента визначає перелік іноземців, які мають видатні заслуги або прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України;

Ці потрібні для команди Президента особи, подають декларацію замість цього зобов'язання припинити іноземне громадянство;

і присягу, яка ні до чого не зобов'язує, а лише засвідчує, що "іноземець у правових відносинах з Україною визнає себе громадянином України"?!

Даний законопроект від Зеленського прямо суперечить Конституції, оскільки стаття 4 визначає, що в Україні існує єдине громадянство. А Законом можна визначати лише набуття та припинення громадянства, а не подвійного (множинного) громадянства.

Зауважу також, спеціально для випускників Трускавецької школи конституційного права, що стаття 4 Розділу 1 Конституції можна змінити тільки після затвердження народом на Всеукраїнському референдумі (дивись статтю 156)!

Отже, дана ініціатива неконституційна Зеленського дасть можливість легалізувати "потрібних і важливих людей" через отримання тимчасового другого громадянства України для скажімо грального бізнесу, чим вже займається такий собі Баум, лобіюючи через офіс Президента російську модель гральної індустрії в Україні.

Чи завезти для освоєння нашого ринку землі фінансово заможних громадян з умовного Китаю або Оману…

І звичайно призначати радниками, помічниками, членами наглядової ради або міністрами… громадян інших держав, які тимчасово, для заробітку, радісно прилучаться до владної команди Зеленського, яка вже повністю вичерпала свій кадровий потенціал структур братського шоу-бізнесу.

Реальні загрози отримання українського громадянства з боку держави-агресора або тимчасово окупованих територій мовчу, бо це очевидні речі.

Щодо захисту національних інтересів і українського світу ні одного слова або вимоги. Щоб отримати громадянство України " від нинішньої влади, не треба демонструвати хоча б елементарні знання української історії, мови або Конституції, як це робиться в більшості країн світу!

П. С. Єдина хороша новина щодо цього законопроекту.

Висновок науково-експертного управління ВР каменя на камені не залишає від неконституційної і антидержавної ідеї ЗЕ-команди і пропонує повернути законопроект Президента на доопрацювання.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

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