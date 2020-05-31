"Слуги народу" з новим військовим законом вирішили погіршити ставлення простих людей до держави

Таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко в своєму Telegram-каналі.

Далі наводимо текст автора без коментарів і яких-небудь змін:

Хто не в курсі, але "Слуги народу" вирішили придумати нову кабалу. У новому законопроекті щодо призову резервістів без мобілізації є дуже цікаві фішки з військовозобов'язаним.

Величезні штрафи за неявку і статті за ухилення, заборона на укладення трудового договору або контракту без підтвердження з військкомату про облік, обов'язкова постановка на облік практично всіх (як при совку), пряме підпорядкування резервістів Зе, можливість доукомплектування резервістами будь-якої силової структури без їх згоди, електронні військові квитки з прив'язкою до податкової базі і МВС.

Якщо простою мовою, то це тупа спроба казково збагатити генералів і військкомів, оскільки такий закон згенерує величезний потік корупційних грошей. Бізнес будуть пресувати не тільки податківці, а військкоми, тому що за те, щоб з підприємства не вилучали цінні кадри потрібно буде заплатити. Не державі, звичайно, а в конкретню кишеню. Ніякого іншого сенсу цей законопроект не має. Про лохів я навіть не кажу. Їх будуть доїти системно, невпинно і зі своєю пролетарсько-шариковською нещадністю.

Цей законопроект тільки посилить негативне ставлення до недодержави, яке перетворюється на відверто безглуздого і небезпечного монстра. І ні захищати, ні підтримувати немає ніякого раціонального сенсу. Ну а ми зробимо все, що в**бати по рейтингу "Слуг народу", щоб дебілам було неповадно генерувати всяку херь.