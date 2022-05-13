"Не можна допустити, щоб головкома перетворили ще на одного сивочолого гетьмана, якого оточує раболіпуюча секта".

Про це, як повідомляє Politeka.net у своєму телеграм-каналі пише політичний експерт, співзасновник Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

Публікуємо без коментарів і ремарок. Думка редакції може не збігатися з думкою автора.

"Порохоботи, не перетворюйте Залужного на Порошенка.

Поки росіяни намагаються добити наших в Маріуполі і оточити в районі Сєвєродонецька, розгорається черговий срач. Порохоботи відкрито стравлюють Залужного не тільки з Зеленським, але тепер і з частиною армії.

Ці тварюки штучно заганяють генерала в рамки і протиставляють всім іншим. У тому числі -командувачу Сухопутних військ Сирському, якого в армії теж багато хто поважає, заступнику головкому Мойсюку та іншим. У Мережі вже маса постів "руки геть від головкому", "армія вам не пробачить" і т.д. Подивіться, хто це розганяє. Там майже вся зграя, яка обслуговувала і обслуговує Порошенка. Це чиста гра, щоб спалити головкома, покласти провину на Зеленського і перехопити владу. Що повністю розбалансує країну.

Навіть сам Зеленський позавчора закликав не тиснути на армію. Щоб військові думали про справу, а не про те, як відповідати хотілкам.

Всі нормальні люди розуміють, що на главкомі – величезна відповідальність. Йде війна, є досягнення, є помилки. Армія нам не з неба впала, в ній повно тих, кого давно треба було вичистити. Мені пишуть з багатьох бойових бригад, я знаю, що там відбувається. Але замість того, щоб допомагати уникати помилок або спокійно їх виправляти, порохоботи і корисні ідіоти створюють умови, щоб проблеми накопичилися і виплеснулися.

Коли Залужного підставили з фондом, всі доброхоти радісно плескали в долоні. 27 тис. лайків під постом про створення фонду. І ніхто не підказав, що в іменний фонд може перерахувати гроші якийсь олігарх або кримінальний бізнес. А потім треба буде весь час виправдовуватися.

Видно, що у Залужного недостатньо політичного досвіду, тому його можуть розводити «доброзичливці». Не можна допустити, щоб головкома перетворили ще на одного сивочолого гетьмана, якого оточує раболіпуюча секта.

Нагадаю, що одна з причин фіаско Порошенка в 2019 року, що він створив секту порохоботів, яка настільки люто кидалася на будь-якого інокомислячого, що всім іншим прищепила огиду до Порошенка. Сьогодні, коли Порошенко став нестерпно токсичним, багато порохоботів перебігли до Залужного і за старими методичками топлять і його. Нестерпно дивитися на цю дурість, яка набуває небезпечні форми нового культу.

Адже війна створює всі умови для того, щоб військові оформилися як каста (в хорошому розумінні цього слова), яка гарантує порядок і зберігає традиції Республіки. І цій касті потрібен пантеон героїв, який буде скріплювати країну загальними надзусиллями, втратами і перемогами. Це унікальний шанс, побудувати на десятиліття міфологію, яка зніме всі дурні історичні суперечки, і направить енергію нашої могутньої нації вперед - на творення, на розвиток, на ривок, який дозволить зайняти Україні головну роль в постросійському просторі. Який визначить її долю в якості драйвера постросійського простору і осі, на яку будуть орієнтуватися всі країни, які хочуть виповзти з-під руїн ординського ярма. І, с**а, саме тупе, що можна зробити в нашій ситуації - створити культ особистості, пересратися між собою і пр**бати все. Астанавитесь!»

Нагадаємо, Арестович розкрив українцям, що від них ховав увесь цей час.

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