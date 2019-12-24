Гривна протягом останніх декількох місяців поступово зміцнювалася, і долар коштував 24-25 гривень, але це може призвести до сумних наслідків

Економічні експерти стверджують, що зміцнення української національної валюти було штучним і може закінчитися погано. Причин для укріплень гривні в подальшому вони не бачать, пише «Україна».

Так, економічний і політичний експерт Тарас Загородній заявляє, що штучно занижена вартість гривні вже призвела до недовыполнениям по бюджету, митниці і акцизами, які у нас розраховувалися в доларах. Недоотримує прибуток і Національний банк – в НБУ вже заявили про 12,3 мільярда гривень недостачі. Також потерпають і українські експортери: ціна на експортовану продукцію занижена на 15% від їх очікувань.

За його словами, така політика може призвести до кризи і навіть до дефолту.

Загородній прогнозує, що небезпечний період почнеться восени 2020 року.

У євро і долара в 2020 році, на відміну від української гривні, справи непогані. Євро повинен бути стабільний, так як в Євросоюзі зберігається позитивний платіжний і торговельний баланси. У США все не так добре, як в ЄС, тому що в них великий торговий дефіцит. Але американці можуть собі це дозволити, для них не становить проблеми фінансувати свої величезні борги.

Економіст і політолог, директор Інституту трансформації суспільства Олег Соскін також вважає, що прогноз для гривні на 2020 рік невтішним зважаючи ножества внутрішніх і зовнішніх факторів.

Експерт заявляє, що якщо не вживати заходів щодо усунення хоча б внутрішніх факторів (негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу; недобір дохідної частини бюджету-2019; повний провал програми приватизації 2019 роки; від'ємне сальдо платіжного балансу; відсутність зростання ВВП; знищення середнього класу, а також дрібного та середнього підприємництва ), то гривня наступного року може впасти до 50 гривень за долар.

Голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук Андрій Новак також наголошує, що зміцнення гривні у другій половині 2019 року відбувалося не завдяки позитивним процесам в економіці, а в результаті валютних спекуляцій.

Спочатку в бюджеті на 2020 рік курс гривні закладався на рівні 28,2 гривень за долар, але до розгляду держбюджету-2020 у другому читанні цей показник був переглянутий. В результаті, бюджет був прийнятий з курсом 27,5 гривень за долар. Одна цифра, що інша щодо нинішнього ринкового курсу означає девальвацію гривні, як мінімум, на 15%.

Виходить, уряд і Нацбанк не просто прогнозують, а планують таку девальвацію гривні. І саме це дозволить валютним спекулянтам збагатитися на нас, впевнений експерт.

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