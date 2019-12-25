Представники Нафтогазу і Газпрому готові знову зустрітися, щоб сформулювати остаточні деталі угод

Цю інформацію підтвердив виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко у своєму Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, вже завтра, 26 грудня, представники Нафтогазу і Газпрому зустрінуться, щоб остаточно сформулювати умови угод щодо транзиту газу через територію нашої країни.

Як стверджує Юрій Вітренко, новий договір про транзит газу через Україну може бути підписаний 27 грудня.

"Кожна сторона має свої проекти договорів, а ось підписати потрібно тільки один комплект. Власне, 26 грудня ми і будемо працювати над спільним варіантом… Сподіваємося, що нам вдасться погодити умови договорів і завершити цей процес вже у п'ятницю, 27 грудня. Але якщо буде така необхідність, робота триватиме і на вихідних", – підкреслив виконавчий директрор українського монополіста.

"Ще раз підкреслю, що загальний варіант не означає, що передбачаються суцільні поступки з нашого боку. Ми ні в якому разі не дамо поступитися національними інтересами України", – резюмував Вітренко у своєму Facebook.

Раніше ми повідомляли про те, що прем'єр Олексій Гончарук в екстреному порядку скликав закрите засідання Кабінету міністрів. За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, глава уряду пішов на такий крок через газового договору з Росією.

«У найближчі хвилини почнеться екстрене засідання Кабміну з питання газових переговорів з Росією. Формат засідання повністю закритий - ДСК (для службового користування)», - зазначив він.

«Швидше за все мова про те, що для підписання договору з транзиту ще потрібно виконати певну роботу, щоб укластися до строками до 1 січня», - додав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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