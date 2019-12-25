Українцям розповіли, як вони будуть платити за опалення цієї зими

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення.

Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

У відомстві підкреслили, що раніше перерахунок платіжок за тепло був неможливий, оскільки у підприємств, які надають послуги населенню, були фіксовані тарифи, але зараз все змінилося.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

"В рамках тарифу, при виставленні рахунку споживачам, підприємство може провести перерахунок на газову складову тарифу", - йдеться в повідомленні відомства.

У профільному міністерстві також заявили, що перший перерахунок буде проведений у січні 2020 року. Сума, яку перерахують, зарахують в якості оплати майбутніх платежів.

Раніше ми повідомляли про те, що українцям підготували новий тариф, який вони побачать у своїх платіжках вже в наступному році.

Відомо, що українцям планують нарахувати комунальний тариф на холодну воду за останній місяць 2019 року.

Таке "нововведення" поки відчують на собі лише ті жителі Києва, яких обслуговує головний постачальник послуги водопостачання та водовідведення "Київводоканал".

Українців вже попередили, що мешканцям багатоповерхівок тепер доведеться платити за послуги з технічного обслуговування, ремонту та перевірки приладів обліку води.

Відомо, що розмір нового комунального тарифу буде залежати від кількості квартир у будинку. У 86% будинків сума становитиме близько 10 гривень, для 13% - близько 54 гривень, і один відсоток будинків буде платити більше 100 гривень щомісяця.

Нагадаємо, ціни на комуналку злетять до непристойності, опалювальний сезон перетвориться на пекло.

Як повідомляла Politeka, влада підготувала комунальний удар по українцях.

Також Politeka писала, що українцям підвищили пенсії перед Новим роком: хто в списку щасливчиків.