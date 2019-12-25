Украинцам рассказали, как они будут платить за отопление текущей зимой

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Министерства развития громад и территорий.

Сообщается, что правительство обязало пересчитать украинцам платежки за отопление.

Это связано с тем, что голубое топливо серьезно подешевело во время текущего отопительного сезона.

В ведомстве подчеркнули, что ранее перерасчет платежек за тепло был невозможен, поскольку у предприятий, которые предоставляют услуги населению, были фиксированные тарифы, но сейчас все изменилось.

Как известно, сейчас тариф на газ , который действует для предприятий теплокоммунэнерго составляет 8300 гривен, но фактически предприятия закупают его за 6100 - 6200 гривен.

"В рамках тарифа, при выставлении счета потребителям, предприятие может произвести перерасчет на газовую составляющую тарифа", - говорится в сообщении ведомства.

В профильном министерстве также заявили, что первый перерасчет будет произведен в январе 2020 года. Сумма, которую пересчитают, зачислят в качестве оплаты будущих платежей.

Ранее мы сообщали о том, что украинцам уготовили новый тариф, который они увидят в своих платежках уже в следующем году.

Известно, что украинцам планируют начислить коммунальный тариф на холодную воду за последний месяц 2019 года.

Такое "новшество" пока ощутят на себе лишь те жители Киева, которых обслуживает главный поставщик услуги водоснабжения и водоотвода "Киевводоканал".

Украинцев уже предупредили, что жителям многоэтажек теперь придется платить за услуги по техобслуживанию, ремонту и проверке приборов учета воды.

Известно, что размер нового коммунального тарифа будет зависеть от количества квартир в доме. В 86% домов сумма составит около 10 гривен, для 13% - около 54 гривен, и один процент домов будет платить более 100 гривен ежемесячно.

Напомним, цены на коммуналку взлетят до неприличия, отопительный сезон превратится в ад.

Как сообщала Politeka, власть подготовила коммунальный удар по украинцам.

Также Politeka писала, что украинцам повысили пенсии перед Новым годом: кто в списке счастливчиков.