Приводів для зміцнення гривні - не було

Як передає Politeka.net, політичний радник, перший заступник Національної громадської телерадіокомпанії України (2015-2017) Олександр Харебін прокоментував ситуацію з курсом гривні, який знизився на 30 копійок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За словами Харебіна, зниження курсу гривні пов'язане з тим, що, нарешті, уряд почув українців і почав правильно реагувати:

"Уряд і Нацбанк почули благання власників доларів, благання виробників продукції, які втрачають на ревальвації гривні, а також благання міністра фінансів, тому що на сьогоднішній день діра в бюджеті через ненадходження як раз від зміцнення гривні 40 млрд гривень. Тобто 30 копійок - це навіть применшили падіння, тому що в обмінних пунктах, на вулицях Києва, думаю, як і по всій Україні, курс з 23 піднявся до 24 гривень за долар. Але ми всі пам'ятаємо часи, коли він був і 26, і 28", - зазначив політичний радник.

Неймовірне зміцнення національної валюти Харебін назвав спекуляцією, адже видимих причин для цього не існує.

"Згідно з даними Bloomberg, гривня зміцнилася на 20% за рік і є найбільш міцною валютою в світі... при тому, що ми всі бачимо на вулицях, ми розуміємо, що відбувається з економікою, ми розуміємо, що відбувається в магазинах - ніяких економічних перспектив, ніяких економічних передумов для такого зміцнення не було. Це чисто спекулятивна історія Нацбанку, інсайдерів і частково Міністерства фінансів, яке не змогло домовитися і узгодити дії з Нацбанком", - зазначив експерт.

Що стосується українців, які отримують зарплату у гривні, то вони змогли відчути до Нового року поліпшення: купити більше і щось краще - в інтернеті. В наших же супермаркетах ситуація не змінилася.

"Даючи людям можливість купити більше іноземного товару, ми все більше збільшуємо розрив між приходом валюти і витратою валюти в країну. Тобто девальваційна пружина, яка в наступному році вистрілить, все більше стискається...", - висловив свою думку Харебін.

"Моя рекомендація: ті, хто зберігає валюту, зберігайте її і далі... Хоча вчора прем'єр Гончарук впевнено заявив, що зберігачі валюти в Україні є мало не ... злісними людьми, які заважають розвитку економіки. Але, на жаль, економічна ситуація в країні, популізм уряду не дозволяють людям сподіватися на стабільність гривні в найближчому майбутньому", - підсумував політолог.

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