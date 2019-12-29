Приводів для зміцнення гривні - не було

Як передає Politeka.net, політичний радник, перший заступник Національної громадської телерадіокомпанії України (2015-2017) Олександр Харебін прокоментував ситуацію з курсом гривні, який знизився на 30 копійок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

долар, гривня, курс валют

За словами Харебіна, зниження курсу гривні пов'язане з тим, що, нарешті, уряд почув українців і почав правильно реагувати:

"Уряд і Нацбанк почули благання власників доларів, благання виробників продукції, які втрачають на ревальвації гривні, а також благання міністра фінансів, тому що на сьогоднішній день діра в бюджеті через ненадходження як раз від зміцнення гривні 40 млрд гривень. Тобто 30 копійок - це навіть применшили падіння, тому що в обмінних пунктах, на вулицях Києва, думаю, як і по всій Україні, курс з 23 піднявся до 24 гривень за долар. Але ми всі пам'ятаємо часи, коли він був і 26, і 28", - зазначив політичний радник.

Популярні новини зараз

Мама Сердючки вразила зовнішністю у звичайному житті, особисте фото: "Мати моя жінка"

Погода змусить українців страждати, зима готує жорсткий удар: з'явився свіжий прогноз

Наташа Корольова вразила новою зовнішністю, фото облетіло мережу: позаздрять навіть 20-річні

Дружина Луценка після операцій вразила зовнішнім виглядом: тепер можна дізнатися тільки за паспортом
Показати ще

обмен валют доллар курс валюта обменник обмен валют

Неймовірне зміцнення національної валюти Харебін назвав спекуляцією, адже видимих причин для цього не існує.

"Згідно з даними Bloomberg, гривня зміцнилася на 20% за рік і є найбільш міцною валютою в світі... при тому, що ми всі бачимо на вулицях, ми розуміємо, що відбувається з економікою, ми розуміємо, що відбувається в магазинах - ніяких економічних перспектив, ніяких економічних передумов для такого зміцнення не було. Це чисто спекулятивна історія Нацбанку, інсайдерів і частково Міністерства фінансів, яке не змогло домовитися і узгодити дії з Нацбанком", - зазначив експерт.

Супермаркет

Що стосується українців, які отримують зарплату у гривні, то вони змогли відчути до Нового року поліпшення: купити більше і щось краще - в інтернеті. В наших же супермаркетах ситуація не змінилася.

"Даючи людям можливість купити більше іноземного товару, ми все більше збільшуємо розрив між приходом валюти і витратою валюти в країну. Тобто девальваційна пружина, яка в наступному році вистрілить, все більше стискається...", - висловив свою думку Харебін.

"Моя рекомендація: ті, хто зберігає валюту, зберігайте її і далі... Хоча вчора прем'єр Гончарук впевнено заявив, що зберігачі валюти в Україні є мало не ... злісними людьми, які заважають розвитку економіки. Але, на жаль, економічна ситуація в країні, популізм уряду не дозволяють людям сподіватися на стабільність гривні в найближчому майбутньому", - підсумував політолог.

Нагадаємо, долар рекордно впав, але ціни в магазинах продовжують кусатися

А ще Politeka писала, що долар і євро летять на дно, НБУ змінив курс валют

Також Politeka повідомляла, що курс долара в 2020 році впаде