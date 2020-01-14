Пенсійна реформа і зміни в законодавстві призведуть до того, що через вісім років половині українців для виходу на пенсію доведеться працювати на 3-5 років більше, пише Обозреватель

Підрахунки Мінсоцполітики свідчать, що, у зв'язку з проведенням пенсійної реформи, вже через вісім років більшість українців не зможе виходити на пенсію в 60 років. Значного числа громадян доведеться працювати до 63-65 років.

Розрахунки міністерства стосуються в основному тих українців, кому зараз близько 30-40 років і хто не піклується про отримання достатнього трудового стажу.

Основна причина такого прихованого підвищення пенсійного віку - погана демографічна обстановка. Україна знаходиться в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами старіння та скорочення населення.

За підрахунками експертів, до 2050 року населення країни скоротиться на 28%. При цьому більше третини населення опиниться у віковій категорії старше 60. Існуюча пенсійна система не витримає такого навантаження.

Також експерти відзначають, що з 80-х років трудовий стаж 60-річних українців неухильно скорочується. Після того як час навчання після школи в 2004 перестали зараховувати до стажу, що ситуація погіршилася ще сильніше. При тому, що навчання може займати 5-6 років, час для того, щоб заробити на пенсію, залишається не так багато.

Інша серйозна проблема - масової неофіційне працевлаштування. Зібраних пенсійних внесків хронічно не вистачає. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно не менше 35 років стажу з “білої” зарплатою. Щоб постраждати від «пенсійної катастрофи», поколінню 30-ти і 40-річних доведеться наполягати на оформленні або ж шукати офіційну роботу.

Нагадаємо, українцям пообіцяли можливість виходити на пенсію раніше.

Як повідомляла Politeka, пенсійна реформа в Україні: розмір пенсій та умови виплат

Також Politeka писала, що у Зеленського приголомшили новинами про зарплати і пенсії



