У Німеччині готуються заборонити автомобілі з дизельними двигунами екологічного стандарту Євро-5.

Восени 2020 року в Німеччині потраплять під заборону більше 10 мільйонів автомобілів. Справа в тому, що в силу вступить закон, який забороняє використовувати на території країни машини стандарту Євро-5.

Як відомо, в Німеччині вже заборонені всі автомобілі до Євро-4. Заборона почала діяти з 2018 року. Сьогодні такі машини заборонені в більшості німецьких міст, включаючи Гамбург, Франкфурт і Штутгарт. Восени ж заборону розширять. На даний момент у Німеччині залишилося близько 15 мільйонів машин з дизельними двигунами. Майже 80% з них потраплять під заборону. Експерти вважають, що велика частина цих автомобілів може вирушити в Україну, тому що німці будуть намагатися позбутися заборонених авто, продаючи їх за безцінь. Залишати машину у себе не має сенсу, адже за порушення заборони їм буде загрожувати серйозний штраф.

Зазначимо, що старі німецькі автомобілі користуються великим попитом в українців. Це не дивно, адже німецькі машини славляться своєю якістю. Навіть якщо їм 15-20 років, вони все одно краще за представників вітчизняного автопрому.

На жаль, Україна сьогодні рухається за сценарієм, який Європа пережила 30-40 років тому. Ми підвищуємо рівень автомобілізації, не думаючи про наслідки для навколишнього середовища. Експерти вважають, що незабаром заборона на дизельні автомобілі пошириться далеко за межі Німеччини, що з кожним роком буде погіршувати ситуацію в нашій країні.

«Ми доведемо рівень автомобілізації до європейського, побачимо, що це дуже погано. Витрачаємо багато часу, втрачаємо здоров'я, падає середня тривалість життя», - зазначає експерт Дмитро Беспалов.

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