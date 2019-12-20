У мережі з'явилося відео, в якому молода жінка, активістка "АвтоЄвроСили" звернулася до президента Володимира Зеленського на тлі палаючого авто

Як передає Politeka.net, користувачка соцмережі Фейсбук з ніком Svetlana Svetlana 20 грудня поділилася відео з палаючим автомобілем. Конфлікт виник через законопроекти 2342 і 2345, які повинні врегулювати питання "евроблях". Жінка затребувала від Зеленського розглянути і прийняти їх, інакше машини будуть спалювати по всій країні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Президент України, ми привезли ці тачки, щоб на них їздити, ви змусили нас ось так робити з ними! Я, як мати двох дітей, не можу їх возити в школу, в садок з 31 грудня. Ви не дали нам доступне розмитнення, яку обіцяли. Де наш законопроект на розмитнення?... Ось так зробить вся Україна. Вам це треба? Тачок в Україні таких дуже багато. Будь ласка, прийміть заходи, щоб надалі цього не було. Підіть нам назустріч, почуйте нас. Ми ж не багато просимо! Це не єдиний випадок. Нас буде багато!", – наголосила вона.

"Влада за дерибаном землі забула про свої обіцянки, люди доведені до відчаю !!!!", - підписала ролик жінка.

Незважаючи на спекотний перформанс, коментуючі під цим відеозверненням в більшості своєму виявилися не на стороні активістки. Люди накинулися на матір двох дітей з тим, що "сама винна" і "хто хотів, вже розмитнив авто". Також жінку звинуватили у недотриманні екологічних норм і забрудненні повітря.

"У вас була можливість двічі розмитнити свої машини, а ви халяву черговий раз чекали. хто вам доктор тепер"

"Треба було думати коли привозили машину, заводили двох дітей... типо без машини життя зупиняється... немає грошей на машину - ходи пішки, немає грошей на паркування - не купуй машину, немає грошей на утримання дітей - не заводь дітей... а то хітрозроблені - купили за 3 коп. євробляху і створити їм умови, щоб вони їздили на цих машинах, а ті, хто 100% заплатили всі збори, розмитнили, або просто купили машини всередині країни, виявляється ло*и, тому що можна було і не переплачувати, а просто вимагати як ці на відео...."

"Давно вже пора спалити свої відра або здати на металобрухт"

"Штраф за порушення норм пожежної безпеки і громадського порядку . І обовязково прибрати за собою згарище після спаленого авто. "

"Чекаю челендж "спали свою бляху" ✌️😜"

"За сьогодні бачу друге відео де дівчата палять авто"мати двох дітей",друга "мати трьох",якщо вони вам не потрібні під прес їх на металобрухт, а не а атмосферу забруднювати!!!!!"

Раніше ми повідомляли, 17 грудня власники "євроблях" вийшли в черговий раз під стіни Верховної Ради. На цей раз їх акція "злилася" з пікетом противників земельної реформи - так що бунт виявився досить потужним.

Влада за дєрибаном землі забула про свої обіцянки,люди доведені до відчаю!!!! Gepostet von Svetlana Svetlana am Donnerstag, 19. Dezember 2019

Нагадаємо, у Зеленського вирішили долю «евроблях», життя українців сильно зміниться: «Візьмемо по повній».

Також Politeka писала про те, що розмитнення евроблях: як працює кредит і чи варто його брати.